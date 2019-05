El Valencia ata la 'Champions' y el Espanyol asalta la última plaza de Liga Europa Los de Marcelino García Toral no fallaron en Pucela Redacción Siglo XXI

domingo, 19 de mayo de 2019, 10:33 h (CET) El Valencia se ha adjudicado este sábado la última de las plazas de Liga de Campeones en juego al vencer al Real Valladolid (0-2), en una última jornada de LaLiga Santander en la que el RCD Espanyol, con su victoria ante la Real Sociedad (2-0), ha ascendido a la séptima posición y ha arrebatado el puesto de Liga Europa al Athletic Club, que ha tropezado ante el Sevilla (1-0).



Los de Marcelino García Toral no fallaron en Pucela e impidieron la gesta del Getafe, que cedió un empate en los últimos minutos ante el Villarreal en el Coliseum Alfonso Pérez (2-1). Así, los valencianistas, que finalizan con 61 puntos, estarán en la fase de grupos de la 'Champions' la próxima temporada junto a FC Barcelona, Atlético y Real Madrid.



Con los mismos puntos que el conjunto azulón, 59, termina la competición el Sevilla, que derrotó en el Ramón Sánchez-Pizjuán a un Athletic Club (2-0) que se despidió en la Liga Europa después de atesorar la séptima posición durante las seis últimas jornadas.



El premio de la segunda competición continental fue para el Espanyol, que se impuso Real Sociedad (2-0) y festejó su regreso a Europa doce años después con una masiva invasión de campo en el RCDE Stadium. Nervionenses (59) y pericos (53) deberán jugar la fase previa, mientras que los madrileños (59) -con el particular ganado con el Sevilla- avanzan directamente a la fase de grupos.

