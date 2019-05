Nadal se venga de Tsitsipas y buscará ante Djokovic su primer título del año El balear no encontró en la pista central del Foro Itálico excesivos problemas en su duelo ante Tsitsipas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 19 de mayo de 2019, 10:31 h (CET) El tenista español Rafael Nadal ha solventado este sábado su pase a la final del torneo de Roma, quinto Masters 1.000 de la temporada, después de imponerse por 6-3 y 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas, e intentará alzar su primer título del año ante el serbio Novak Djokovic, verdugo del argentino Diego Schwartzman por 6-3, 6-7(2) y 6-3.



El balear, que el viernes se deshizo también por la vía rápida de Fernando Verdasco, no encontró en la pista central del Foro Itálico excesivos problemas en su duelo ante Tsitsipas, más fresco tras pasar a semifinales sin jugar por la retirada del suizo Roger Federer debido a molestias físicas. Con ello, además, Nadal se vengó de la eliminación a manos del griego en las 'semis' del Mutua Madrid Open.



El de Manacor encarriló pronto la contienda al romper el servicio de su rival en el segundo juego del set inaugural, para confirmarlo en el siguiente después de resistir a dos bolas de 'break' en contra -las únicas a las que tuvo que enfrentarse en el choque-. Fue suficiente para llevarse un primer parcial en el que evidenció sus buenas prestaciones.



De manera idéntica comenzó la segunda manga, donde Nadal necesitó hasta tres pelotas de rotura para quebrar el saque del tenista heleno en el tercer juego. El golpe resultó definitivo, y tras una hora y 43 minutos de juego puso fin a la contienda.



DJOKOVIC AGUANTA OTRA BATALLA

Tras quedarse a las puertas de la final en Montecarlo, Barcelona y Madrid, Nadal tendrá la oportunidad de estrenar su palmarés de 2019 en la antesala de la gran cita sobre tierra batida, Roland Garros, donde aspira a conquistar su duodécima 'Copa de los Mosqueteros'. Ante Djokovic, buscará su noveno título en la Ciudad Eterna.



Será un capítulo más de la guerra eterna que protagonizan los dos mejores tenistas del ranking de la ATP. Pero a dicha batalla acudirá el serbio con más horas en sus piernas, pues tuvo que exprimirse de nuevo para batir a un Schwartzman con más vidas que un gato.



Merced aun duelo que superó las dos horas y media de duración, 'Nole' se apuntó la victoria con dos sets formidables. Apenas flojeó en el segundo, igualmente llevado al extremo y solo decantado en favor de Schwartzman por su pericia con el servicio. Nada más pudo hacer el bonaerense en las otras mangas para frenar a un Djokovic en racha.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Nadal tumba a Verdasco y buscará revancha en semifinales ante Tsitsipas Djokovic remonta de madrugada a Del Potro (4-6, 7-6[6] y 6-4) Triplete de Djokovic en el Mutua Madrid Open El serbio conquista, por tercera vez en su carrera, el torneo de Madrid al imponerse en una final un tanto desdibujada al griego Tsitsipas (6-3 y 6-4), situándose con 33 Masters 1000 y posicionándose como un claro ganador para Roland Garros. Tsitsipas, tras eliminar a Nadal: "En lo emocional ha sido un partido duro" "Creo que remontar ha sido muy difícil hoy, Rafa ha luchado hasta el final" Nadal: "Necesito partidos difíciles para ir encontrando lo que necesito" "Wawrinka venía de ganar tres partidos, los dos últimos muy buenos" Thiem apea a Federer del Mutua Madrid Open (3-6, 7-6 y 6-4) El público de Madrid dedicó una cariñosa y respetuosa ovación de despedida al suizo, que ofreció su talento hasta que las fuerzas acabaron ganando la partida.