Amazon se lanza también a vender billetes de avión El gigante del comercio electrónico ya ha empezado a vender vuelos de operadores como Air Asia, Indi Go, Air India y Go Air Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 19 de mayo de 2019, 10:28 h (CET) El gigante del comercio electrónico ha introducido la búsqueda y reserva de vuelos en su plataforma en la India. Con esta apuesta, Amazon vuelve a dar muestras de su intención de regresar al sector de los viajes después de que en 2015 lanzara Amazon Destinations que cerró al cabo de cinco meses.



El servicio es solo para vuelos dentro de la India, de momento, y es impulsado por la agencia de viajes en línea nacional, Cleartrip, publica Phocuswire. La integración funciona a través de la sección Amazon Pay, donde los miembros pueden seleccionar una serie de funcionalidades desde facturas de servicios públicos hasta tarjetas de regalo (Amazon sigue creciendo: gestionará 100 aviones y un aeropuerto propio).



Allí aparece el botón correspondiente a Vuelos que lleva a los usuarios a la versión de marca blanca para la reserva de billetes aéreos de Cleartrip. Una oferta de devolución del 15% está actualmente activa y se canjea cuando los usuarios completan la reserva.



Operadores como Air Asia, Indi Go, Air India y Go Air son algunos de los que se muestran en los resultados de búsqueda. Se espera que Amazon describa más detalles sobre este nuevo servicio a principios de la próxima semana (Las agencias ven a Amazon como una amenaza para sus negocios).En un artículo a principios de esta semana, Morgan Stanley describió cómo la entrada de Amazon en el negocio de los viajes en línea podría tener consecuencias de gran alcance, especialmente para las grandes agencias de viajes en línea.



La introducción de Amazon en la industria de los viajes podría darle unas ganancias de 600 millones de dólares anuales, solo en lo concerniente a los hoteles, asegura Morgan Stanley. Además, añade, Google podría ver amenazadas sus ambiciones en el sector del viaje, debido a la estrategia que podría implementar el gigante del comercio electrónico que ya cuenta con cerca de 300 millones de clientes. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.