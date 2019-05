La agrostartup BTM Simbiosis se presenta en Expoliva con una propuesta de agricultura ecológica y lucha contra el cambio climático únicos en Europa La propuesta de BTM se enmarca en la línea de acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Redacción Siglo XXI

La empresa andaluza BTM Simbiosis presentó en Expoliva sus productos Regenera y Simbiosis Plus como propuesta de recuperación de espacios degradados, con necesidad de fortalecimiento para mejorar su productividad así como de recuperación de terrenos agrícolas y verdes.





La lucha contra la desertificación originada por el cambio climático, el cambio de modelo en la agricultura apostando por un modelo de economía circular o la responsabilidad verde de las empresas y las administraciones públicas en el tratamiento de sus espacios son los motores que han impulsado a esta firma andaluza a la puesta en marcha de unas propuestas innovadoras que parten de la utilización del residuo del aceite- Alperujo- para la generación mediante un sistema de compostaje por hongos , de una producto para el abono netamente ecológico.

Para Quiterio Torralba, miembro de BTM Simbiosis, la participación de esta firma en Expoliva se explica bajo la premisa de que “Hacemos posible un mundo más sostenible, mostrando a todas las empresas, industrias, agricultores y otras entidades afines al sector, todas las novedades e innovaciones que nos convierten en aliados ante problemáticas medioambientales que puedan surgir en la gestión del residuo generado en la fabricación del aceite de oliva" El emprendedor cordobés destaca también que la propuesta de BTM se enmarca en la línea de acción de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) sobre los que debe pivotar la gestión de las administraciones públicas . " Hemos mantenido conversaciones ya con ayuntamientos como los de Sevilla, Coria del Río, Bilbao entre otros y esperamos que desde la administración pública también se apuesta por este producto que apuesta de manera decidida por dar sentido al concepto de sostenibilidad y economía circular también en el ámbito público".

