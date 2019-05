Max Aub Antología traducida “Somos nuestra memoria, somos ese quimérico mundo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos” J. L. Borges Francisco Vélez Nieto

sábado, 18 de mayo de 2019, 10:03 h (CET) “Hombre es nombre masculino / hambre femenino / y de ambos nace el mundo”. Poeta y literato del exilio, fue Max Aub, quien partiendo del sentimiento de sentirse español hace brotar toda su extensa y variada obra poseedora de amplia diversidad sin fronteras. Un sentir profundo sediento de universo. Exiliado, judío errante con la idea obra de “Antología traducida” editada por la fundación que lleva su nombre y la Universidad Jaime I de Castellón, se percibe y de qué manera, la diversidad del autor de “La gallina ciega”, escalando hacia el justo lugar que le corresponde valiéndose por sí misma, sin falsos montajes, ajeno a quienes van a estar interesados por un autor del que no pueden lograr caudales súbitos. Y uno tiene la deseada seguridad de que falta menos para que una nueva generación descubra con interés, la modernidad pionera que significó en la literatura de vanguardia la escritura creativa de Max Aub.

Unos setenta poetas inventados, ficción con datos biográficos incluidos la componen, desde los contestatarios cantores del antiguo imperio romano, hasta los versos más tristes que recuerdan la figura de los hermanos Machado, porque “Este libro no es una antología ni los poemas han sido traducidos. Es, por tanto, una broma literaria que Max Aub, fino manierista que articula intencionadamente la forma para ocultar su pudor afectivo detrás de sus poetas inventados”, señala Pascual Más. Pero no es una antología de numerosos poetas al modo de Pessoa con sus alter egos, Reis, Catiro, Campos, sino que en el fondo de su desdoblamiento el autor multiplica los personajes para que quede de manifiesto su origen judío y su multiplicidad errante. Padre alemán, madre francesa también oriunda de Alemania, nacimiento en Francia, vivir la Gran guerra, el éxodo, España y su cruel y sangrienta Guerra Civil, Marruecos, campos de concentración, éxodo a México, la nostalgia y el vivir provisional del exiliado siempre pendiente de los acontecimientos en España hasta el derrumbe, la resistencia y la espera de la caída del dictador.

Todo es ficción, no es el primer ejemplo literario en Aub, tenemos a Jusep Torres Campalans, una magistral fantasía de unos ambientes y un tiempo, otra invención que incluso contó con prestigiosos apoyos para poder hacerla pública. “Héroe de las mil caras” le define Manuel Durán “Para adentrarse en el juego que no hace más que preguntar por la identidad de la base: ¿verdadero sobre lo falso o falso sobre lo verdadero?”, Estas son las diferencias: “El sol, ignorando si saldrá mañana, / trabaja cuanto puede desde que amanece. / Los hombres trabajan como si estuvieran seguros / de trabajar mañana. / Esta es la diferencia. / Cuando morimos ¿vamos hacia el sol o/ hacia la entraña de la tierra? / Sólo sabemos que entonces no podremos/escoger los brazos que nos acogerán. / Y esta es la gran diferencia”.

Gran labor de recuperación, desde la consolidación de esta aventura con el acta de constitución en agosto de "Antología traducida" es una pieza más en el camino por publicar su variada, extensa y comprometida obra, legado empeño de un escritor comprometido consigo mismo y su patria, que en palabras de su hija en el acto fundacional quiso dejar diáfano: "A lo, largo de toda su vida tuvo claras las ideas que quería defender: la libertad y la convivencia con dignidad" es el gran compromiso que debe de asumir el artista y el creador desde todos los éxodos.

