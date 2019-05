Sharon Stone y Marilyn Manson, en “The New Pope” Serán actores invitados en esta coproducción original de Sky, HBO y CANAL+, creada y dirigida por el ganador de un Oscar Paolo Sorrentino Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 18 de mayo de 2019, 09:42 h (CET)

“The New Pope”, escrita por Paolo Sorrentino, Umberto Contarello y Stefano Bises, es la segunda serie limitada de Sorrentino ubicada en el papado moderno. Los ocho episodios están dirigidos por el oscarizado Paolo Sorrentino, director, entre otras, de “La Gran Belleza” y “The Young Pope”.

El reparto está encabezado por los dos veces nominados al Oscar® Jude Law y John Malkovich. En “The New Pope” repiten los actores de “The Young Pope” Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi, a los que se han unido Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir y Massimo Ghini.

“The New Pope” es una producción original de SKY, HBO y CANAL+, producida por Lorenzo Mieli y Mario Gianani para Wildside y coproducida por Haut et Court TV y THE MEDIAPRO STUDIO. Fremantle se encargará de la distribución mundial de la producción. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.