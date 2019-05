Vodafone Giants protagoniza el estreno de la nueva gaming store de Amazon Comunicae

viernes, 17 de mayo de 2019, 16:27 h (CET) El club de esports Vodafone Giants y Amazon han llegado a un acuerdo enmarcado en la estrategia de crecimiento del primero, que llega a la nueva gaming store de la plataforma global de comercio electrónico con la mayor tienda de moda de un club de esports en España La recién estrenada tienda Vodafone Giants de la nueva gaming store de Amazon (www.amazon.es/gaming) alberga una selección de decenas de productos diseñados en torno a dos líneas para hombre y mujer, la de competición y la streetwear, además de otros artículos gaming.

La línea de moda técnica oficial, usada por los jugadores profesionales en las competiciones, comprende, además de las tradicionales camisetas y sudaderas rojas con línea masculina y femenina, chaquetas con un diseño renovado. Todas están fabricadas en microfibras de poliéster elástico microperforado que permite la libertad de movimientos y la correcta transpiración que requieren los jugadores de alta competición.

La colección streetwear, ideada para el día a día, comprende un modelo de sudadera y cuatro diseños de camisetas de algodón de corte unisex, masculino y femenino en hasta seis colores. Además, pensando en las seguidoras del club, algunos de estos colores están disponibles exclusivamente en la línea femenina.

En cuanto al resto de productos gaming, los usuarios pueden encontrar gorras, banderas y mangas técnicas.

Para José Ramón Díaz, CEO de Vodafone Giants, "En Giants no solo somos conscientes de las cifras de negocio de los esports, sino también de sus inmensas perspectivas.” Estamos seguros de que la nueva línea gustará a todos los aficionados a los esports en general y a los seguidores de nuestros ‘gigantes’ en particular, ya se trate de chicos o chicas."

El volumen de negocio de los esports en nuestro país alcanzó los 4,5 millones de euros en 2018 y apunta a un crecimiento de más de un 32% para 2021, según datos de la Asociación Española de Videojuegos.

Acerca de Vodafone Giants

Vodafone Giants es el club de esports pionero en España que agrupa a los más emblemáticos jugadores con carácter internacional y que ofrece toda su experiencia y triunfos para el disfrute de los aficionados.

Vídeos

GIANTS STREETWEAR | Colección 2019



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.