Nueva temporada primavera verano Cari Falcó, zapatos para plantillas y anchos especiales Comunicae

viernes, 17 de mayo de 2019, 15:27 h (CET) La firma de calzado Cari Falcó anuncia la presentación de su nueva temporada de calzado, en los que se busca combinar la comodidad y el estilo. Con ellos, la firma trata de cubrir una necesidad para quienes utilizan calzado especial para todo tipo de pies, sin renunciar a lucir unos zapatos bonitos Diseñados para pies delicados

La colección de calzado de la marca Cari Falcó está diseñada para quienes tienen los pies delicados.

“Todos nuestros modelos incorporan plantillas anatómicas, que se pueden quitar y poner muy fácilmente”, comentan los responsables de la firma. “Además, tenemos una amplia variedad de anchuras de horma, desde el 12 hasta el 16, permitiendo calzar todo tipo de pies y plantillas ortopédicas”.

En cuanto a las tallas, abarcan desde la 33 hasta la 43, según los modelos que se escojan.

Temporada primavera verano 2019

“Para la nueva temporada, apostamos por zapatos para plantillas modernos y muy versátiles, que se pueden combinar con el estilo de cada persona sin problemas. Los modelos sport cuentan con cierres de velcro, cordones o cremallera”.

La gama de colores y tonos disponibles va desde los clásicos dorados y plateados hasta los de estilo veraniego como el nude o los azules. También se pueden encontrar colores metalizados.

“Hasta hace poco, quienes padecían alguna dolencia en los pies tenía que renunciar a llevar calzado elegante. El concepto de zapato bonito era el de tacones de gran altura, imposibles para muchas personas con problemas. Por eso hemos pensado en incorporar suelas extra ligeras y flexibles en nuestros modelos planos, logrando zapatos ortopédicos elegantes de mujer que no supongan hacer sacrificios de ningún tipo”.

Los diseños están concebidos tanto para caminar de día como para llevarlos por la noche. Se pueden encontrar modelos de tres tiras o trenzados con tiras anchas con combinaciones de tonos jaspeados, platas y dorados.

Comodidad y sencillez

Esta temporada, los zapatos con ancho especial Cari Falcó se basan en la tendencia conocida como “normcore”, que sigue como pauta principal el uso de prendas sencillas y sobre todo cómodas. El objetivo es que cualquiera, sin importar cuál sea su problema de pies, pueda sentir que calza a la moda y con estilo propio.

“Hemos incorporado una gran variedad de zapatillas con hormas anchas, todas ellas con plantillas extraíbles. Puede encontrar zapatos con cierre de velcro o cordones, para todos los gustos y necesidades. También hemos hecho un esfuerzo para que todos los modelos están a precios muy asequibles”.

Disponibles solo online

La marca de calzado especial y sandalias con plantillas extraíbles no tiene ninguna tienda física. Tampoco es posible encontrarla en otros establecimientos. Se venden exclusivamente en su tienda online, donde es posible elegir diversos métodos de pago.

“Hemos decidido utilizar solo los canales digitales con el fin de agilizar el proceso al máximo y reducir costes. Este método nos permite ajustar mucho más los precios, y proporcionar al cliente productos de calidad, que cubran sus necesidades, sin sacrificar su presupuesto. Porque unos zapatos para pies delicados de mujer no deberían ser más caros que un calzado normal”.

La nueva temporada primavera verano de zapatos Cari Falcó ya se encuentra disponible para quien quiera visitar la web.

Vídeos

¿Dolor al caminar? zapatos para plantillas



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.