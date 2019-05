Schneider Electric participa en Effie Virtual Congress, la primera feria virtual de eficiencia energética Comunicae

viernes, 17 de mayo de 2019, 13:43 h (CET) En el evento, que se prorroga hasta este sábado 11 de mayo, Schneider Electric presenta varias soluciones de confort, eficiencia, conectividad y seguridad para el sector residencial y terciario. A través de un avatar personalizable, los usuarios pueden interactuar en tiempo real con expositores y visitantes, asistir a las conferencias de los expertos del sector y participar en actividades de networking Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, participa en el Effie Virtual Congress, la primera feria internacional virtual de eficiencia energética, organizada por startup española Walcon Virtual durante los días 8 y 9 de mayo y que, debido al gran éxito de público, se ha prorrogado hasta este sábado 11 de mayo. Con un innovador formato, el evento reúne a las empresas y entidades más destacadas de la industria, y especialmente aquellas que promueven el ahorro y la eficiencia energética. En el evento, Schneider Electric presenta diversas soluciones de confort, eficiencia, conectividad y seguridad para el sector residencial y terciario.

Durante estos cuatro días, el Effie Virtual Congress reproduce virtualmente los espacios habituales en este tipo de encuentros, con conferencias, expositores, pabellones, y espacios de networking, reuniendo además algunos de los principales líderes nacionales e internacionales del sector. Los participantes al congreso pueden asistir al evento cómodamente a través de un avatar personalizable desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, y pueden interactuar con los demás participantes por chat o por voz, además de acudir a las diferentes conferencias, participar en las dinámicas que proponen las empresas y conocer las novedades de los expositores.

En este sentido, Schneider Electric está presente dando a conocer algunas de sus soluciones más innovadoras para el sector residencial y terciario, pensadas para optimizar el confort, la eficiencia, la conectividad y la seguridad de sus usuarios. Entre ellas, destaca una selección de dispositivos Smart que potencian la interacción de profesionales y consumidores finales con los sistemas energéticos, ya sea en el hogar o en el pequeño terciario, como la gama de mecanismos New Unica y la app Wiser, la gestión remota y protección, supervisión y gestión en tiempo real de cuadros eléctricos inteligentes con IC40, PowerTag o la app EcoStruxure Facility Expert for Small Business.

Schneider Electric también comparte sus novedades en herramientas digitales especialmente pensadas para facilitarles el trabajo a los profesionales electricistas, como mySchneider Instalador, con el que pueden gestionar su agenda de clientes, realizar presupuestos rápidamente, encontrar toda la información de productos y contactar con el centro de atención a clientes de Schneider Electric; o las herramientas eDesign, que permiten diseñar fácilmente cuadros eléctricos para viviendas, y eConfigure KNX Lite, para diseñar y mantener sistemas de automatización para viviendas y sector terciario. Además, los visitantes profesionales de la feria pueden encontrar toda la información sobre el Programa de Partners de electricistas de Schneider Electric, para acceder a contenidos actualizados del sector y herramientas para su trabajo diario.

