viernes, 17 de mayo de 2019, 13:25 h (CET) La Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación destacó el papel de la investigación y la innovación como base estratégica para el crecimiento azul, durante su intervención en los Desayunos con el Clúster al tratar la estrategia de innovación en el sector marítimo El Clúster Marítimo Español (CME) celebró un nuevo Desayuno con el Clúster, con la intervención de la Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, Dña. Ángeles María Heras Caballero, quien explicó la estrategia española sobre la economía azul, destacando el importante papel que juega la I+D+i como base de la misma, y la relevancia de esta para el futuro, aseverando que “el futuro de la economía será azul o no será”. Además, hizo constante hincapié en la necesaria sostenibilidad de los océanos, para poder desarrollar el denominado crecimiento azul, en referencia al crecimiento económico que tiene como origen el sector marítimo.

Heras Caballero arrancó su intervención contextualizando el panorama en el que se debe desarrollar la economía azul española, marcado por el cambio climático, del que “tenemos evidencia científica”, afirmó la Secretaria de Estado, aclarando “que a todo crecimiento y desarrollo debemos darle un enfoque sostenible”, porque hay evidencias del cambio climático motivado por la mano del hombre, “no es cuestión de ideología, es ciencia”. Según explicó la invitada, esta evidencia científica existe desde 1967, y afecta significativamente a los océanos y a la vida que conlleva.

Papel de la investigación

Heras Caballero explicó que, en la ciencia oceánica, la investigación es fundamental y “se necesita más ciencia”, porque está cambiando, pues el océano es un ente vivo, donde el cambio climático incide. Por ello, se necesita promover más ciencia oceánica para que la toma de decisiones sobre el océano esté basada en hechos y evidencia científica, no en ideología, o simplemente en argumentos económicos.

En este contexto es muy importante contar con la evidencia, para que el desarrollo de una estrategia de economía azul esté basada sobre dicha evidencia. Por eso “somos conscientes de que los países debemos invertir más en investigación oceánica”, explicó, “porque sin investigación no hay innovación, y sin innovación no hay progreso”. Para Heras esta afirmación se ratifica con “los países que sí han investigado, han innovado, y son ricos”.

La economía azul

Tras contextualizar el marco de desarrollo del crecimiento azul, destacó la importancia del sector marítimo, para lo que recurrió a la definición de la Unión Europea, que establece que es “la economía que reconoce la importancia de los mares y los océanos como motores de la economía por su gran potencial para la innovación y el crecimiento. Definición que hace referencia a todas las actividades económicas relacionadas con los mares, los océanos y las zonas costeras”, implicando a todos los sectores, desde los tradicionales hasta los más vanguardistas, como las energías marinas. La economía azul es una “economía de presente y futuro, siempre que seamos capaces de asegurar la sostenibilidad de mares y océanos”, aspecto este de la sostenibilidad en el que hizo constante hincapié durante su intervención, como un valor que siempre se debe tener presente.

También destacó las principales magnitudes del sector en la UE, datos de 2016 por ser los últimos disponibles: representa el 1,3% del PIB de la Unión; tiene una facturación de 566.000 millones de euros; y emplea a 3,5 millones de personas, el 1,6% del total de la UE. Pero lo más importante es que la previsión europea para 2030 es haber doblado su actual capacidad, mediante inversiones en innovación y una gestión oceánica responsable.

En relación a España, indica que puede ser una potencia en este terreno por las condiciones geográficas, como las dimensiones de la costa, por ello existe un gran potencial en todas las áreas que incluye la economía azul, incluso también en las consideradas aguas interiores (ríos, lagos, etc.), donde afirma que “somos un modelo en el uso de los recursos hídricos interiores”. Líderes mundiales en el empleo de los recursos hídricos interiores, después de Israel. Y para reforzar el argumento de este potencial esgrimió las principales magnitudes en España: “lideramos el empleo”, con 700.000 personas; en pesca España es la máxima productora de la UE con una cuota del 20%; en turismo visitan el país 82 millones de personas cada año, siendo las costas los destinos preferentes; y para el conjunto de los sectores relacionados con la mar, también existe un gran margen de desarrollo y crecimiento.

Con todo ello, la Secretaria de Estado puso de manifiesto la necesidad de tener una estrategia de economía azul que permita aprovechar ese potencial y desarrollar la economía, porque “el futuro de la economía será azul o no será”, afirmó.

En esta línea, Heras cree que “debemos saber utilizar adecuadamente las ventajas estratégicas a las que me acabo de referir y saber generar nuevos escenarios de valor, conexión y oportunidad”, abogando por establecer en el centro de esta necesaria estrategia, que el Gobierno ya está desarrollando, un sistema de I+D+i en torno al crecimiento azul, para “transformar España desde el mar”. Hay que crear una estructura que priorice e impulse la transferencia de conocimiento e innovación en un modelo económico circular y sostenible. Y para conseguir los objetivos que comenta, es necesario impulsar una cultura propia corresponsable con acciones y metas compartidas para incrementar la competitividad público-privada, así como el desarrollo socio económico de los sectores marinos del país.

La razón de ser de ese sistema de I+D+i de la estrategia es permitir utilizar de forma sostenible el mar como fuente de riqueza.

Estrategia azul

Para llevar a cabo la estrategia han formado un grupo multidisciplinar y multiinterministerial, contando con técnicos especialistas a los que se irán sumando otros agentes del sector. Los objetivos principales son: impulsar una nueva visión, filosofía y nueva forma de entender la economía azul en un contexto contemporáneo y de futuro; aportar conocimiento, medidas y acciones específicas dirigidas a los sectores estratégicos nacionales, pensando en todos los grupos de interés; establecer una hoja de ruta que proporcione claridad, contexto e inspiración en todas las acciones a desarrollar; construir un liderazgo para España, que “nos permita ser relevantes internacionalmente”, un liderazgo que debe impulsar a su vez un liderazgo socioeconómico. Y para todo ello no hay una fórmula, “la estamos creando”, puntualizó Heras, que explicó el modo de actuar haciendo un paralelismo con la inteligencia artificial.

En este sentido, comentó que la inteligencia artificial es fundamental para el presente y el futuro, y si bien no tiene nada que ver contextualmente con la economía azul, sí tiene que ver con “el modo en que queremos implicar a todos los sectores y que sea un desarrollo socio económico para el país”.

Las fases en que se desarrollará esta estrategia de I+D+i de la economía azul española arrancan con la investigación y el análisis. Le sigue la contextualización de todo lo que debe representar; fijar palancas y líneas estratégicas; y definir prioridades y alianzas para la colaboración público-privada. Heras también explica que hay que definir un marco estratégico que analice lo que se ha hecho hasta ahora, así como hacer nuevas propuestas “para consolidar la posición de nuestra economía azul”. Además, se debe establecer un marco político de actuación para las Administraciones Públicas en coordinación con los distintos planes sectoriales y transversales, tanto de la UE como de la Administración del Estado y las CC.AA..

Retos

En la parte final de su intervención, la Secretaria de Estado destacó la importancia de definir correctamente los retos de la economía azul, que clasificó de la siguiente manera:

Socioeconómicos

España debe aprovechar su situación geográfica y optimizar las infraestructuras, para lo que “necesitamos más inversiones estratégicas y captación de inversión”, explicó Heras Caballero, principalmente de empresas internacionales. También es fundamental el apoyo a las startups vinculadas al crecimiento azul; y liderar proyectos de ámbito europeo, aprovechando el impulso de los actuales programas, donde Heras matizó que no solo habla de grupos de investigación, sino también de empresas. En este sentido puso de ejemplo la iniciativa Blue Med, donde el Gobierno está trabajando para establecer una línea de financiación de proyectos.

Investigación e innovación

El principal reto en este sentido es la transferencia de conocimiento. Heras Caballero puso mucho énfasis en ello, porque “falta mucho por crecer en el traspaso del conocimiento generado en los centros de investigación a la economía productiva”, explicó, y para solucionarlo “hace falta que investigadores y empresas hablen el mismo lenguaje”, porque “me consta que no lo hablan” y es necesario que lleguen a entenderse. Para la Secretaria de Estado este es el principal problema de la I+D+i en España, enfatizando que “si estuviéramos más juntos el resultado sería mucho mejor para todos”.

Otro gran reto es la necesidad de orientar más las investigaciones hacia el crecimiento azul, incrementar el número de patentes y empresas con base tecnológica.

Formación

En el ámbito de la formación, Heras afirma que hay que adaptarla a los retos contemporáneos, especialmente planes de grados y postgrados orientados a la economía azul. También es necesario desarrollar la formación dual en esta línea.

Especial mención tuvo la invitada del Clúster para el Instituto Nacional de Oceanografía, que está realizando una “gran labor”, indicando que actualmente desarrolla 271 proyectos, siendo fundamental en la estrategia que están poniendo en marcha, de la que están en la primera fase.

Finalmente quiso matizar algunos de los comentarios realizados por el presidente del CME, Alejandro Aznar durante la presentación, sobre la situación de la innovación en España. Heras Caballero destacó la buena posición de España en algunos aspectos en el marco de la UE, si bien reconoció que todavía queda mucho por hacer. De esta manera, aprovechó para reclamar la necesidad de un cambio de mentalidad en la sociedad respecto de la ciencia, “no es un gasto, es una inversión”, afirmó, y esta necesita una inversión sostenida en el tiempo porque “sin la ciencia, no hay futuro”. Ese crecimiento sostenido debe estar garantizado a través de un pacto por la ciencia y la innovación, junto con la necesaria transferencia de conocimiento, donde, según Heras, las empresas deben jugar un importante papel.

Reivindicaciones del sector

Durante la presentación de la Secretaria de Estado, el presidente del CME puso de manifiesto el papel impulsor de la I+D+i del sector marítimo español, muy bien representado por el Clúster, que dispone de un grupo de trabajo específico sobre la materia con el fin de fomentar las relaciones entre los socios y aprovechar sinergias y plantear proyectos, entre otros. Aznar también hizo referencia al esfuerzo llevado a cabo por el Clúster como “vehículo para la promoción de la colaboración público-privada, a través de un Consejo Consultivo Marítimo Nacional, o la generación de sinergias, con la creación de la Plataforma Clúster Azul Iberoamericano”.

De este papel jugado por el CME surgen reivindicaciones sectoriales que Aznar trasladó a la invitada, que, con carácter general, se centran en la “necesidad de crear un entorno colaborativo, que permita buscar nuevas soluciones y generar empleo y riqueza. Y esto es algo que no puede esperar, requiere de estrategia y sostenibilidad en el tiempo”, explicaba Aznar, coincidiendo con la invitada en la necesidad de que la I+D+i requiere de estrategia nacional e inversión sostenida, para que la economía azul pueda ser realmente competitiva y sostenible económica y medioambientalmente.

Y es que en “España crecemos notablemente durante los años de expansión económica, con porcentajes de dos dígitos, y sufrimos caídas significativas con las crisis”, un patrón que Heras Caballero también comentó durante su intervención, coincidiendo con Aznar en que es el “problema más preocupante”, quedando la I+D+i “al albur de la volatilidad por la falta de una política de Estado que favorezca la continuidad”, comentó el presidente del Clúster.

De manera más detallada, el presidente del CME trasladó a la Secretaria de Estado las prioridades de actuación consensuadas por el Clúster, “que nos gustaría acabasen calando en la agenda política”, explicó Aznar. Actuaciones que se agrupan fundamentalmente en la potenciación del Instituto Español de Oceanografía y el ámbito científico, cultural y educativo en España, concienciando a la sociedad de la importancia que tiene la mar; ayudas en el ámbito de la construcción y reparación naval, sobre todo en lo relacionado a aspectos financieros; y la necesidad de especialización en el sector marítimo, dentro ya del ámbito formativo.

