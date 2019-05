El abogado César Ciriano Vela apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías Comunicae

viernes, 17 de mayo de 2019, 11:58 h (CET) Cesar Ciriano Vela es uno de los abogados de Zaragoza y de Barcelona que más apuesta por la tecnología en en sector de la abogacía Los tiempos han cambiado sin duda alguna para todos los servicios que dan hoy en día los profesionales, y en el campo de la abogacía, el adaptarse a los tiempos actuales constituye un elemento fundamental para poder dar un servicio de excelencia a los clientes.



Así lo ha entendido el Abogado zaragozano con despachos en Barcelona y Zaragoza, César Ciriano Vela, que desde hace tres años, lleva publicando dos vídeos semanales sobre Extranjería y sobre Invertir en España, y ya tiene más de 310.000 visitas en YouTube, en su Canal “César Ciriano Extranjería”.



Estos vídeos, más de 250 ya publicados, desde 2016, se publican también en Facebook , en Instagram, en Linkedin , en Twitter y en otras redes sociales, y tienen un alcance de muchos miles de visitas.



Muchos de los clientes se dirigen al despacho hoy a través de las redes sociales, tanto en las consultas que realizan como en otros aspectos y el despacho se ha debido adaptar a los nuevos tiempos, apostando muy fuerte por las nuevas tecnologías y por la innovación. “Muchos clientes ya no vienen al despacho: nos envían whatsapp, Messenger o email, y las consultas se realizan telemáticamente”, afirma César Ciriano Vela, que lleva dedicándose casi 20 años a la abogacía, y está especializado en Derecho de Inmigración y Extranjería, y en inversores extranjeras en España.



El despacho de Ciriano es , en España, de los más activos en las redes sociales y en internet, y diariamente son muchas las personas que consultan sus páginas web (www.abogadoextranjeríabarcelona.com y www.abogadoextranjeriazaragoza.es ), entre otras. “Innovar y apostar por diferenciarse de otros despachos es la garantía ya no sólo

de salir adelante, sino también de propia supervivencia, y permite cada día probar instrumentos nuevos de comunicación con el cliente y de mejora de la calidad del servicio”, dice uno de los miembros del despacho.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.