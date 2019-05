Nissan, marca líder en la movilidad eléctrica, presente en Ecomov de Valencia Comunicae

viernes, 17 de mayo de 2019, 11:03 h (CET) Hoy comienza la IV Edición de Ecomov, la mayor muestra de la Comunidad Valenciana de movilidad ecológica. Nissan, como marca líder de la movilidad eléctrica, estará presente un año más con sus vehículos líderes Nissan LEAF, el coches eléctrico más vendido del mundo y la furgoneta eléctrica "made in Spain", e-NV200 De la mano de los concesionarios de la marca en Valencia, Almenar y Montauto, los visitantes podrán probar los vehículos en un espacio único en Valencia.

El público asistente comprobará de primera mano la tecnología que incorporan estos vehículos donde en el caso del Nissan LEAF ya incorpora el primer paso de la conducción autónoma que hace más seguro y confortable el vehículo. De hecho, el interés del público por este tipo de conducción es clara ya ue el 80% de los clientes particulares que han adquirido un Nissan LEAF lo han hecho con el sistema Propilot ya incorporado.

El público podrá contemplar las posibilidades y beneficios de la electrificación en la sociedad a través de la estrategia de la marca Nissan Intelligent Mobility. En este aspecto, podrán ver aspectos tan novedosos como el sistema “vehicle to grid”, ya que los vehículos eléctricos de Nissan son los primeros que pueden no solo recibir energía de las viviendas o de las oficinas sino que además pueden devolverla a las mismas. En definitiva, la visita al stand de Nissan será una experiencia de marca única donde el visitante podrá conocer el presente y futuro de la automoción de la mano del líder en movilidad sostenible Nissan.

En cuanto a la movilidad eléctrica, la compañía ha cerrado el primer trimestre en España con récord de ventas en vehículo eléctrico. En total se han matriculado 741 vehículos, con una cuota de mercado del 22,93% y una subida del 203,69% respecto al mismo periodo del año anterior. De esta forma, Nissan consolida su liderazgo en la gama eléctrica con el LEAF como referencia. Solo en lo que va de año, se han matriculado más de 500 unidades del modelo eléctrico por excelencia de la compañía, con una cuota del 17,42% y una notoria subida del 296,48% respecto al mismo periodo del año anterior. Si analizamos la performance de Nissan en Valencia en cuanto a movilidad eléctrica nos encontramos con una cuota de mercado del 5,26% y un crecimiento del 33,3% propiciado, sobre todo, por las ventas del LEAF.

En la Comunidad Valenciana se acaba de anunciar además el lanzamiento del Plan MOVES. Este Plan en la Comunidad Valenciana cuenta con una dotación de 4,7 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad va destinada a la compra de vehículos ecológicos. Un vehículo eléctrico contará con una ayuda a la compra de 5.500 euros para el caso de los turismos y de 6.000 para las furgonetas.

Acerca de Nissan en España

Nissan cuenta con cinco centros de producción en España: en Barcelona, Ávila y Cantabria, donde fabrica la furgoneta NV200, tanto la versión de motor de combustión como la eléctrica, que es la más vendida en toda Europa, el pick-up Navara y el camión ligero NT400/Cabstar. Asimismo, fabrica componentes para varias plantas de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, tiene un centro de I+D para toda Europa, un hub de distribución y un centro de recambios. Barcelona acoge la sede comercial para España y Portugal, países en los que Nissan lidera la movilidad eléctrica y el segmento crossover, y cuenta con una red de más de 200 puntos de venta y postventa que dan cobertura a toda la Península Ibérica. En España, Nissan emplea a 5.000 personas.

