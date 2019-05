VI Aniversario del Salón SoloRosados, en Madrid Un evento que reúne los mejores rosados del país, con sus diferentes variedades de uva y sus distintas zonas climáticas Jaime Ruiz de Infante

En los últimos años, numerosas bodegas están lanzando al mercado nacional una sorprendente cantidad de nuevos vinos rosados. Se elaboran de varias formas, desde los métodos tradicionales, a los nuevos, más bajos de color, al estilo “provenzal”. Lo que en muchas firmas era un vino más del catálogo dirigido a un público concreto, ahora se ha convertido en una línea nueva e importante; vinos elaborados directamente para competir, en el campo de la calidad.



En España se presentan como clave, ya que se considera que habrá, en poco tiempo, un aumento decidido del consumo de rosados. Poe otro lado, la llegada del calor y el verano, les da, además, un plus de estacionalidad que les hace más apetecibles.

Listado de bodegas participantes

- Arrayán - Bodega Laus - Bodegas Arzuaga Navarro - Bodegas Ayerra - Bodegas Inurrieta - Bodegas Montecillo - Bodegas Nabal - Bodegas Ochoa - Bodegas Tobía - Can Rafols dels Caus - César Príncipe - Chivite - Dehesa de Luna - Enate - Fariña - Finca Milagro - Grupo Faustino - Izadi - Marqués de Cáceres - Marqués de Riscal - Muga - Perelada - Pradorey - Propiedad de Arínzano - Protos - Quinta de Aves - Raíz de Guzmán - Ramón Bilbao - Soto Manrique - Torremilanos - Torelló - Viña Vilano.



La cita, el próximo lunes, 20 de mayo en el Hotel Intercontinental. Paseo de la Castellana, 49. Horario de 12´00 h. a 15´00 h. y de 17´00 h. a 21´00 h.

