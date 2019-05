SiteMinder alcanza unos ingresos globales de 100 millones de dólares australianos

SiteMinder, la plataforma de captación de viajeros líder mundial en la industria hotelera, ha anunciado hoy que ha superado los 100 millones de dólares australianos en ingresos recurrentes y que planea seguir centrando todos sus esfuerzos en su estrategia de crecimiento durante los próximos tres años SiteMinder, la plataforma de captación de viajeros líder mundial en la industria hotelera, ha anunciado hoy que ha superado los 100 millones de dólares australianos en ingresos recurrentes y que planea seguir centrando todos sus esfuerzos en su estrategia de crecimiento durante los próximos tres años. Continuará así su proceso de expansión internacional y buscará nuevas fuentes de ingresos que ayudarán a complementar el rompedor modelo de software como servicio (SaaS) que la ha situado entre las 20 empresas australianas pioneras en el sector tecnológico.

SiteMinder comenzó su andadura en Sídney en 2006 de la mano de sus dos creadores y fundadores, Mike Ford y Mike Rogers, que actualmente desempeñan sus funciones dentro del equipo de liderazgo de la empresa como director general global y director técnico (CTO), respectivamente. En pocos meses consiguieron sus primeros 100 clientes y, en tan solo cuatro años, establecieron su primera oficina internacional en Reino Unido. A día de hoy, SiteMinder es la empresa de programas de distribución hotelera en la nube líder en su categoría y ofrece sus servicios a una cartera de clientes de más de 35.000 hoteles en 160 países, con varias oficinas situadas por todo el mundo, además de gestionar más de 87 millones de reservas cada año.

Actualmente, más del 80 % de los ingresos de SiteMinder se generan fuera de Australia.

El año pasado fue decisivo para la empresa tras convertirse en el primer socio tecnológico hotelero de Airbnb a nivel mundial, anunciar colaboraciones destacables con Ryanair y Comair Travel y dar la bienvenida a TrustYou, la plataforma de opiniones de viajeros más grande del mundo, como la marca número 100 en formar parte del ecosistema de SiteMinder Exchange.

“La experiencia desde que surgió el concepto inicial, que nació con el deseo de ayudar a establecimientos hoteleros que de otra forma no habrían podido tener éxito, hasta convertirnos en una plataforma que ha triunfado en el mercado nos ha enseñado una lección valiosísima. Y, en algunos aspectos, no hemos hecho más que empezar. Nuestro objetivo sigue siendo ofrecer más libertad a los propietarios gracias a una tecnología que les haga la vida mucho más fácil y aspiramos a conseguir grandes logros. Me entusiasma pensar en las oportunidades que nos depara el futuro para afianzar la posición de liderazgo de SiteMinder junto a un equipo directivo con tanto recorrido a sus espaldas”, explica Mike Ford.

El crecimiento que ha experimentado SiteMinder durante los últimos tres años ha llevado a la empresa a contar con varios pesos pesados de la industria dentro de su equipo directivo, entre los que se encuentra el antiguo director de operaciones de Xero, Sankar Narayan, cuya responsabilidad como actual director ejecutivo de SiteMinder se centra en construir un ecosistema que permita atraer a un mercado que ya cuenta con más de 700.000 hoteles en todo el mundo. Uno de los principales objetivos de Sankar es encontrar nuevas fuentes de ingresos transaccionales que potencien los 38.000 millones de dólares australianos que suponen las reservas hoteleras que pasan por la plataforma.

“Teniendo en cuenta las grandes oportunidades que nos presenta el futuro, no queremos caer en el conformismo”, afirma Sankar Narayan. “Es un placer poder guiar la estrategia de SiteMinder para seguir cosechando éxitos a través de un proceso de expansión global mucho más perfilado y con el liderazgo de nuestro equipo. El crecimiento de SiteMinder hasta la fecha demuestra que los propietarios de establecimientos hoteleros de todo el mundo necesitan soluciones sencillas que les ayuden a enfrentarse a un mercado que ha cambiado radicalmente con la entrada de las nuevas tecnologías, para bien y para mal, derribando muchas de las barreras que limitaban al sector del turismo, pero también aumentando las expectativas de los consumidores. Estamos más centrados que nunca en conseguir que nuestros clientes disfruten de la libertad que puede brindarles la tecnología, ya sean propietarios de pequeños establecimientos o grandes cadenas hoteleras, durante muchísimos años más”.

Acerca de SiteMinder

Para más información, visitar www.siteminder.com.