Claves para organizar una estancia de forma eficiente, por cajas.cc

Es muy común que en la mayoría de los hogares españoles existan estancias sin ordenar, muchas veces debido a que los inquilinos tienen poco tiempo, o simplemente que no están motivados para poner orden entre sus enseres. En este artículo se detallan algunas formas muy sencillas de poner en orden cualquier estancia de una casa Está demostrado que el desorden no solo afecta al espacio de la vivienda, si no que también influye en el equilibrio mental de los habitantes de dicho hogar. El desorden puede generar estrés y alteraciones del humor. Por suerte, cada vez son más los gurús que aparecen para aportar técnicas sencillas y simples de implementar para organizar en pocos pasos una casa: el ejemplo más popular, la gurú japonesa Marie Kondo, que ha logrado influir a miles de personas para poner en orden sus vidas.

Como la influencer defiende, es muy importante deshacerse de las cosas que no se utilizan y que no aportan nada. El primer proceso de la organización es tirar a la basura todo lo que no se utilice, o mejor aún, donarlo a las asociaciones que más lo necesiten.

Después del proceso de desprenderse de las posesiones inutilizadas, es hora de poner orden. Y para ello, es importante utilizar herramientas que faciliten esta tarea. Para los zapatos, es muy popular usar una caja de zapatos con módulos separados para ordenar el calzado. Uno de estos sistemas más conocido es la caja de zapatos transparente de Primark, que también permiten ver desde fuera todos los modelos de zapatos de un vistazo. Las cajas de Ikea también son muy populares entre los aficionados al orden, por su extensa variedad de tamaños y colores. Disponen de cajas para cualquier estancia del hogar: baño, salón, cocina, dormitorio, etc.

La tienda online cajas.cc dispone de un amplio catálogo de cajas de todo tipo y para cualquier uso, para todos los aficionados al orden y la limpieza en el hogar. Una caja, además de cumplir su función organizativa, también sirve como elemento decorativo. Por ello también es importante elegir un modelo con estilo que acompañe al resto de decoración de la vivienda.