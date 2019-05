Archery Tag, nueva actividad de team building en Barcelona

Las empresas buscan ideas cada vez más creativas para organizar planes de cohesión de equipos. Actividades que sobre todo sean diferentes y divertidas con las que además de unir al grupo se pueda pasar un buen rato. En Barcelona hay actividades de team building muy interesantes, y una de ellas es el Archery Tag, que se ha convertido en la nueva moda para empresas que buscan algo diferente. Con una dinámica divertida y emocionante a partes iguales En qué consiste el Archery Tag

La dinámica básica de esta actividad es sencilla. Consiste en tomar un arco y flechas para enfrentarse por equipos. En el campo de juego hay varias dianas repartidas, además de que los contrincantes también puntúan cuando se acierta con un disparo.

Aunque puede parecer peligrosa, esta actividad de team building en Barcelona es muy segura. Los arcos y las flechas que se emplean han sido diseñados para este fin. Por ello además son las únicas armas que se le permiten utilizar a los participantes. Los árbitros se encargan de que sea así, entre otras cosas.

Cuando un jugador ha sido tocado por una flecha, tiene que permanecer durante un tiempo en una zona de inactividad, dejando a su equipo en inferioridad numérica. Esta situación se puede revertir si uno de sus compañeros captura una flecha al vuelo, momento en el que todos los jugadores que están en la “zona muerta” pueden volver al campo de tiro.

Al finalizar el juego, gana el equipo que más puntos ha conseguido. El tanteo está controlado en todo momento por los monitores, que se encargan de que se cumplan con las normas para que todo se desarrolle del mejor modo posible.

Una actividad llena de adrenalina que no deja de aumentar su interés

Archery Tag es la nueva actividad de team building como informa El Periódico, que además destaca ciertas similitudes con el paintball, salvando las distancias.

En palabras de Grisel Redondo, responsable de Archery Tag Barcelona y de Bubble Football, otro de los “deportes raros” que se pueden encontrar en la ciudad:

"Archery Tag es la nueva actividad de moda en Barcelona. Nada como probarlo en primera persona jugado con familia, amigos o compañeros de trabajo para experimentar la acción, tensión y descarga de adrenalina. Cualquier excusa será buena para dejar salir al guerrer@ que llevas dentro y probar puntería con los diferentes juegos que os prepararemos en la batalla de arqueros".

El Archery Tag aterrizó en Barcelona en diciembre de 2016, y en poco más de dos años ha ido ganando terreno, extendiéndose por diversos campos de juego donde cada fin de semana se acercan grupos de nuevos jugadores, además de quienes repiten la experiencia.

No sólo para team building

El Archery Tag está causando sensación, y no solo en la oferta de actividades de empresa. Al tratarse de un juego en el que los riesgos no existen si se siguen las instrucciones al pie de la letra, se puede reunir a la familia para que todos los miembros prueben su puntería.

También para despedidas de solteros el combate de arqueros se está convirtiendo en una actividad muy solicitada en Barcelona. Reúne la mayoría de elementos que se buscan en este tipo de celebraciones, como la diversión, emoción y hacer cosas en grupo. Por este motivo también es una de las actividades más buscadas cuando se organizan este tipo de eventos.

“Quizás puede sonar algo friki, pero nada más lejos de la realidad”, añade Redondo. “Archery Tag es una actividad de aventura similar al Paintball, Airsoft, Laser Tag, Softcombat, etc. Que te sorprenderá por su gran dosis de diversión y apta para todos los públicos a partir de 10 años. ¿Queréis una nueva experiencia? ¿Un reto diferente? De lunes a domingo os estamos esperando, listos para la partida soft más excitante y diferente de tu vida”.

Vídeos

Archery Tag ya se dispara en Barcelona