El mercado inmobiliario lo confirma: El fenómeno del ‘coaching’ llega al sector

jueves, 16 de mayo de 2019, 17:21 h (CET) El Coaching Inmobiliario experimenta un momento de auge y parece que tiene toda la intención de quedarse Muchos agentes inmobiliarios, con o sin experiencia, pueden sentir inseguridad o incluso temor cuando están delante de un cliente. Esto puede deberse a la falta de dominio de la situación o incluso falta de seguridad en sí mismos, además de otros factores, como una falta de formación en marketing, técnicas de negociación o incluso conocimientos del sector.

En los últimos años se ha puesto en alza el valor de la figura del coach o mentor en todos los ámbitos tanto profesionales como personales. El sector inmobiliario no podía quedarse atrás. En él, intervienen el guía, o entrenador, y el entrenado, llamado coachee, que es quien trata de mejorar sus habilidades.

El objetivo del Coaching Inmobiliario

El principal objetivo es ayudar a los profesionales del sector a lograr mejores resultados, lo que se convertirá en vender más y mejor.

Además el coach debe tener un profundo conocimiento del sector inmobiliario. No se trata de una sesión de terapia psicológica o un proceso de autoayuda o motivación, sino más bien de un asesoramiento de un profesional que apoya y acompaña mientras los agentes son capaces de potenciar y mejorar ciertas habilidades y dispar miedos que pueden surgir durante la venta, evitando que cometan errores clásicos. Se basa en enseñar a los agentes más bien a ayudar a sus clientes a comprar un inmueble, que en enseñarles a vender.

Perder ese temor durante la venta es fundamental para transmitir seguridad al cliente y ayuda a estar preparado para enfrentarse a una operación de negociación de una propiedad. Cuando uno conoce lo que vende y cree en ello será capaz de defender su precio y convencer al comprador de que ese es el precio justo.

