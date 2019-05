Qustodio analiza los cinco tipos de familias conectadas en España Comunicae

jueves, 16 de mayo de 2019, 16:57 h (CET) Familias relajadas, protectoras o ‘techie’, algunos de los tipos analizados por Qustodio en la II parte de su estudio ‘Menores e Internet’ El concepto, los tipos y las diferentes definiciones del término familia han evolucionado en los últimos años y el desarrollo tecnológico es un claro responsable de esta transformación. Por este motivo, y coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la familia (Naciones Unidas, 15 de mayo), desde Qustodio, plataforma de seguridad y bienestar digital, han elaborado un análisis de los diferentes tipos de familias que el uso, control y riesgos de la tecnología están perfilando en la sociedad.

Englobado dentro de su estudio ‘Menores e Internet: la asignatura pendiente de los padres españoles’, el análisis incluye más de 2.000 entrevistas a madres y padres de toda la geografía nacional y de EEUU, con hijos de entre 5 y 17 años, y señala la existencia de cinco tipos de familias bien diferenciadas:

Familias relajadas. Es el perfil más numeroso de nuestro país (36%), mientras que en Estados Unidos este porcentaje baja hasta el 18%.Se trata de familias con hijos de 12 a 17 años y padres, principalmente, a partir de 45 años de edad de carácter permisivo. Apuestan por dar a sus hijos más autonomía para que sean capaces de tomar sus propias decisiones y no se muestran demasiado preocupados por los riesgos de Internet.

Familias de la vieja escuela. Aunque es un perfil similar al anterior en algunos aspectos, se observan importantes diferencias en el tema de la educación. Estos padres son más estrictos y, aunque no son muy tecnológicos, su perfil más supervisor con sus hijos los lleva a introducirse un poco más en el conocimiento de este mundo. En España con este perfil se encuentran a 1 de cada 5 familias, muy por debajo de EEUU donde es el más habitual (35%).

Familias P (permisivas, pero preocupadas). Son un poco más jóvenes que las anteriores e igual de permisivas que los primeras. Reconocen que a veces no saben cómo tratar con sus hijos y aunque pasan menos tiempo con ellos de lo que les gustaría, se preocupan por el uso que hacen estos de la tecnología. En nuestro país este tipo de familia representa el 11%, dos puntos por debajo de las familias estadounidenses, donde es el más escaso.

Familias protectoras. Es el segundo segmento más numeroso en España con un 29% (14% en Estados Unidos). Engloba a familias jóvenes con hijos más pequeños que quieren dar autonomía a la vez que protegen a sus hijos de los riesgos que supone la tecnología. Se muestran muy preocupados ante las amenazas en línea y están dispuestos a proteger a sus hijos con herramientas de supervisión, ya que consideran que la protección en el ámbito digital sin ayuda puede resultar un auténtico desafío.

Familias ‘techies’. Es el perfil más escaso en España, ya que representa solo el 6% del total, frente al 20% en el caso de EEUU. Con edades similares al grupo anterior y con hijos pequeños, pero con un perfil muy acostumbrado a la tecnología. De hecho, el 92% de este tipo de familia se considera experta en este ámbito. Por ello, son plenamente conscientes de sus peligros y son estrictos con los niños a la hora de protegerles, al menos hasta que sean lo suficientemente maduros.

Este análisis demuestra que el interés en la tecnología por parte de los padres es proporcional a su preocupación ante las amenazas en línea.

