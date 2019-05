56 trabajadores de VASS adquieren participaciones gratuitas de la empresa gracias al programa ‘UR VASS’ Comunicae

jueves, 16 de mayo de 2019, 16:40 h (CET) Además de premiar a los mejores profesionales, beneficiándolos económicamente del crecimiento de la compañía, VASS persigue con esta medida la excelencia empresarial a través del talento profesional y la fidelización del equipo. El único requisito que tienen que cumplir los empleados seleccionados, de entre todas las categorías, sedes y empresas del grupo, es haber desempeñado su trabajo de forma brillante a lo largo del año 2018 La empresa líder en soluciones digitales VASS ha resuelto la segunda edición del programa ‘UR VASS’ que puso en marcha el año pasado y con el que ofrece a sus mejores empleados la posibilidad de adquirir derechos de participación o ‘URs’ y beneficiarse así del valor de la compañía.

Esta innovadora iniciativa, con la que VASS revolucionó en 2018 el modo en que las empresas atraen y fidelizan el talento dentro del sector IT, tiene como finalidad premiar la excelencia profesional.

En esta segunda edición, se han seleccionado a un total de 56 trabajadores de entre todos los empleados en las distintas sedes del Grupo (Madrid, Ámsterdam, Andorra la Vella, Barcelona, Londres, Boston, Ciudad de México, Bogotá, São Paulo, Lima y Santiago de Chile) y de todas las empresas que lo conforman (Nateevo, Serbatic, VASS y vdSHOP).

Como explica el presidente del Grupo VASS, Javier Latasa, "el único requisito que se pide a los profesionales para optar a este programa -de cualquier tipo de categoría, eso sí, con un mínimo de un año de permanencia en la compañía-, es haber desempeñado de manera brillante sus tareas'. 'Lo que queremos premiar es la excelencia del talento y fidelizar a un equipo de personas que verán crecer sus carreras profesionales y sus beneficios económicos, al mismo tiempo que lo hace VASS",explica.

Los seleccionados no asumen ningún riesgo y, por el contrario, podrán beneficiarse, entre todos, de hasta un 3% del valor de VASS sin coste alguno.

Con esta medida, el Grupo VASS continúa apostando por sus empleados como centro de su estrategia empresarial, en un modelo participativo con el que pretende consolidarse como compañía innovadora, atractiva, valiosa y diferente que ya es.

