Madrid asciende a la novena posición del mundo en movilidad sostenible Esta iniciativa fomenta el trabajo conjunto de empresas y startups para conseguir la mejor solución posible a unos retos planteados en distintos términos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 16 de mayo de 2019, 18:03 h (CET) Según el Índice de la Escuela Internacional de Negocios IESE, Cities in Motion, recientemente publicado, y que estudia, de forma objetiva y bajo criterios de relevancia conceptual y rigor estadístico a 174 ciudades representativas de 80 países, Madrid se encuentra en el puesto 24. Algunos de los indicadores analizados han sido: economía, capital humano, proyección internacional, planificación urbana, medioambiente, tecnología y movilidad y transporte.



Es este último criterio en el que la ciudad de Madrid destaca, ya que según el informe es en esta dimensión en la que Madrid se sitúa en la posición 9 del ranking mundial, por detrás de ciudades como Shanghai, Pekín o Londres. Propuestas como la de Barrabés.biz dentro de Madrid in Motion, que abogan por resolver retos de Movilidad y Transporte con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, con el fin de acercarnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), aprobados por las Naciones Unidas en contextos urbanos, son claramente un ejemplo para ir escalando posiciones como ciudad más habitable. Esta iniciativa fomenta el trabajo conjunto de empresas y startups para conseguir la mejor solución posible a unos retos planteados en distintos términos: Infraestructuras y nuevos modelos de usos, Ciudadano y experiencia de usuario, Energía y sostenibilidad y Tecnologías de medios de pago, y de esta forma situar la capital española en mejor posición en el ranking.



Grandes corporaciones hacen “match” con startups Bajo este paraguas Madrid in Motion presentó el pasado miércoles en La Nave, espacio de innovación urbana, esta iniciativa que lleva en pie desde comienzos de año y que dio su verdadero pistoletazo de salida la semana pasada con el bootcamp en el que se dio inicioa a la experiencia de unir conocimiento e innovación en búsqueda de las mejores soluciones.



Los retos planteados por las empresas consolidadas que participan en la iniciativa son: -Infraestructuras y nuevos modelos de usos: Ferrovial planteó optimizar la capacidad de las infraestructuras de nuestra ciudad para reducir la congestión y conseguir un tráfico más fluido y ha sido la startup portuguesa Heptasense la elegida para conseguirlo.



-Ciudadano y experiencia de usuario: Hochtief plantea como en un mundo hiperconectado, se necesitan soluciones que fusionen el entorno físico con el mundo digital para mejorar la experiencia de usuario y la startup española Iomob será quien trabaje con ellos hasta septiembre desarrollando esta tecnología.



-Energía y sostenibilidad: Bajo esta premisa son dos empresas las que han planteado retos. La EMT va a trabajar en Soluciones para centros de carga eléctrica múltiple y simultánea con la startup española Placetoplug y Naturgy, que va a trabajar junto a la startup israelí Chakratec en la búsqueda de energías renovables en movilidad para una Mejora de la Calidad del Aire.



-Tecnologías de medios de pago: También son dos las empresas que han enfocado sus retos hacia los medios de pago: Mastercard que busca la identificación biométrica como forma de pago junto con la startup Saffe y el Banco Santander que en un trabajo conjunto con las startup Vottun, se focaliza en los pagos y tokenización para los servicios de movilidad.



Proyectos como este de Barrabés.biz con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la EMT, sin duda acercarán Madrid más a los primeros puestos del ranking en años próximos, y lo harán con la vista puesta en el futuro y en las personas y usuarios como centro de esta visión, teniendo en cuenta el aumento exponencial de la población en núcleos urbanos y los futuros problemas de movilidad que surgirán a raíz de esto.

