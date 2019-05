Antonio Resines protagoniza la campaña de Bnext para lanzar su sistema de pago universal Bpay Comunicae

jueves, 16 de mayo de 2019, 16:33 h (CET) El famoso actor español ya fue embajador de la fintech en su presentación en el mercado. Su nuevo trabajo puede verse en www.yanosabescomopedirlo.com. Bpay permite solicitar dinero a cualquier persona, sea o no cliente de Bnext, simplemente enviándole un link o un QR mediante e-mail, WhatsaApp o SMS, y podrá abonarlo en el momento mediante cualquier tarjeta bancaria Bnext, primer marketplace español de productos financieros y primera fintech española en ofrecer una cuenta y una tarjeta no vinculadas a una entidad bancaria, estrena hoy una nueva campaña publicitaria protagonizada por el actor Antonio Resines para dar a conocer un nuevo servicio disponible a través de su app. Se trata de Bpay, un sistema mediante el cual sus clientes podrán recibir pagos instantáneos de terceros sin necesidad de que estos sean también usuarios de la compañía y tengan descargada la app.

"La campaña que hemos lanzado gira en torno al apuro que normalmente nos da pedir el dinero que nos deben nuestros amigos o compañeros de trabajo. Y recuperamos la figura del maestro Resines, que ya fue nuestro embajador cuando presentamos nuestra compañía, para mostrar lo sencillo que puede llegar a ser solicitar ese importe pendiente a través de nuestra aplicación móvil, simplemente enviando un link o un QR", explica Alfonso Sainz de Baranda, Chief Growth Officer de Bnext.

Los vídeos de la campaña, así como las funcionalidades de Bpay, pueden verse en la web www.yanosabescomopedirlo.com

Pago instantáneo con cualquier tarjeta

Gracias a Bpay, cada uno de los clientes de Bnext, conocidos como ‘bnexters’, dispone de un enlace web y de un código QR personal e intransferible que puede compartir mediante e-mail, Whatsapp o SMS con la persona que debe ingresarle el dinero. Al acceder a ese link o leer ese QR, el receptor puede realizar directamente la transferencia del importe correspondiente mediante una tarjeta bancaria de cualquier entidad, y el dinero aparecerá automáticamente y de forma inmediata en la cuenta del ‘bnexter’.

"Existen otras compañías que han desarrollado sistemas de pago instantáneo entre particulares, pero siempre está condicionado a que ambas personas sean usuarias de la misma app. Con Bpay hemos creado el primer sistema de pago universal que puede ser utilizado al compartirlo con cualquier persona, simplemente con que tenga una conexión a Internet y una tarjeta bancaria", afirma Sainz de Baranda

Para conseguir el link o el QR, el usuario debe entrar en la sección 'Solicitar dinero' y seleccionar 'Enlace Bpay'. A continuación se añade el concepto y la cantidad deseada y ambos links son generados automáticamente, de manera que ya están listos para ser enviados a quien corresponda a través del canal elegido. Además, también es posible solicitar el pago del importe enviando una nota de voz a la persona interesada, una funcionalidad pionera en el sector.

Vídeos

Antonio Resines protagoniza la campaña de Bnext



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.