Vilanova de Bellpuig es un pequeño pueblo de Lérida de mil cien habitantes que, desde hace tres años, homenajea a Bruce Springsteen. De ello se encargan un grupo de amigos capitaneados por Josep María Pons, fan confeso del cantante norteamericano.



Hace tres años Pons y sus amigos decidieron que Vilanova de Bellpuig debía tener un festival en homenaje a Springsteen donde diversos músicos, profesionales o amateurs, interpretaran una canción del Boss.



El primer año, tuvieron mala suerte, llovió, y bajo la lluvia interpretaron “No Surrender”, la canción que da nombre al festival, aquel primer año fue la banda de Manel Fuentes, acérrimo seguidor de Bruce, quien cerró el festival a pesar de la inclemencia del tiempo. Dicen que un festival mojado nace con un bautizo de oro, las gentes del campo saben bien que la lluvia, en muchas ocasiones, es un transparente regalo para la tierra, y el festival se celebra en un pueblo que conoce, vive y siente el campo.



El año pasado volvieron al campo de fútbol para sentir a Bruce y sus canciones, aquella edición reunió más de mil músicos interpretando el tema “Bradlands”, y otras cuatro mil personas más para bailarlo y pasarlo bien, total, cinco mil personas bajo las estrellas de esa población en el que el festival les da alas para vivir unas horas indescriptibles.



La cabeza visible de la organización, Josep María Pons, tiene una ilusión, conocer a Bruce. Su establecimiento, el restaurante, “L’estoneta” respira en cada centímetro del local la esencia de The Boss, entrar en L’Estoneta es un poco como llegar a la casa natal de Nueva Jersey donde nació Bruce Springsteen.



Y el festival, cada año, tiene más seguidores de todo el mundo, algunos siguen las actuaciones que se llevan a cabo en esta población a través de You Tube y otros, se apuntan, a través de la web del festival: www.nosurrenderfestival.com, para ir a tocar en este homenaje al Boss. En la pasada edición llegaron músicos de ocho países.



Desde el pasado año, tres semanas antes del festival, reúnen a los menores de 15 años que se han apuntado para tocar y organizan otro festival llamado “No Surrender kids”, este año está previsto que se lleve a cabo el nueve de junio. El director musical, Antoni Tolmos, se reúne con los chicos y chicas y ensayan la canción que van a tocar y que en esta edición es “Glory Days”, y hacen un mini festival con la gente que acude a esta cita, el pasado año lo celebraron 400 personas. Esta es una forma de que los más jóvenes participen de la fiesta, se haga otro festival y además, cuando llega el día fuerte de la actuación, los más jóvenes, han ensayado y se han quitado el miedo del cuerpo.



Este año la cita es para el 29 y 30 de junio, coincidiendo con la “festa major”, la fiesta grande del pueblo. Un fin de semana en el que la población de este pequeño pueblo se multiplicará por cinco, todos con el deseo de pasarlo bien, y con el ansia de ver si Bruce acudirá a Vilanova de Bellpuig a saludar a sus seguidores. En el ánimo de todos ellos está el deseo de que Bruce pueda hacer un hueco en su agenda y viajar hasta tierras leridanas. De las estrellas siempre esperamos un gesto, y alguna vez los deseos pueden llegar a convertirse en realidad.



Y para hablar de deseos y realidades alrededor del festival “No surrender” nos hemos reunido con Josep Maria Pons, el alma del festival para que nos hable de la trayectoria y de cómo han llegado hasta esta tercera edición.



En un principio pensaron en un festival de edición única, y con el de este año ya son tres los veranos en los que “No surrender” llena las calles de su pueblo.

El primero lo organizamos con mucho entusiasmo, y al finalizar dijimos, ha estado bien, pero para una vez y nada más. Pero al año siguiente, y ante la petición de la gente, volvimos. El primer año la lluvia no permitió finalizar la fiesta cómo hubiéramos querido, y nos quedamos con la sensación de deber alguna cosa a los asistentes. Y volvimos, ahora, después de dos ediciones, pensamos que podemos continuar adelante con “No surrender” cada año.



¿El festival está absolutamente institucionalizado?

La idea que tenemos, ahora que hemos podido medir los tempos, es que cómo la experiencia hace que los organizadores no lo pasamos mal con el trabajo de organización, hemos decidido seguir porque ya no hace falta sufrir tanto como lo tuvimos que hacer en los dos años anteriores.



“No Surrender Festival” nació entre un grupo de amigos ¿ha cambiado?

Somos los mismos que lo comenzamos pero hemos añadido dos amigos más, los organizadores somos mi pareja, un primo mío y su hijo, y mis mejores amigos, y hemos incorporado dos personas más del pueblo que son gente joven y con quienes nos encontramos cuando hay alguna fiesta, o cuando realizamos alguna festividad deportiva. Continúa siendo un grupo de amigos que, cada vez más, sabemos lo que tenemos que hacer y que puertas tocar para profesionalizar, y profesionalizar es una manera de hablar no una manera de actuar.



¿El Ayuntamiento se ha adherido a la fiesta?

Si, el Ayuntamiento se porta muy bien. y además se han unido a nosotros la empresa Maquinaria Vicens que es la distribuidora de John Deere, el año pasado la imagen del festival era un dibujo donde se veía a Bruce Springsteen subido a un tractor, se lo enseñamos a John Deere, les gustó mucho, les hizo mucha gracia y dijeron que colaborarían en el festival como patrocinadores y también tenemos una empresa que se llama Cal Valls, una empresa del pueblo que hace más de cuarenta años que se dedica a la agricultura ecológica, son productores de zumos de frutas y alimentación ecológica, es una empresa fuerte en el sector y, evidentemente, están encantados de poder participar con nosotros. Este año, también tenemos la cerveza San Miguel que patrocina el certamen i el IEI (Instituto de Estudios Ilerdenses)



En la edición del pasado año el festival duró dos días.

Si, fue viernes y sábado, pero este año debido a problemas de salud y económicos, lo haremos de forma diferente, aunque habrá dos días de fiesta. El primer día, que será un día tranquilo, lo dedicaremos a atender a la gente que llega al festival, les ayudaremos con la acampada y para que puedan ir adentrándose en el alma de la fiesta. El acto principal será el sábado, 29 de junio, será el día importante, es el día de fiesta grande en Vilanova, nos va a ir perfecto para celebrar esta “festa major” y para que pueda ser recordada.



El año pasado llegaron a Vilanova de Bellpuig gente de 8 países para tocar la canción del “Boss”, “Bradlands”

Sí, aparte de España, evidentemente, vinieron de Francia, Italia, Alemania, Austria, Inglaterra, Estados Unidos, Suiza, y este año hemos conseguido tener un participante de Australia.



¿Todos los que vienen a tocar son músicos?

Pueden ser aficionados a la música, a lo mejor les gusta tocar la guitarra y vienen a tocar la guitarra, sólo tienen que aprenderse la canción que tocan todos juntos, no necesariamente tienen que ser músicos profesionales, aquí todo el mundo es bienvenido. A nosotros nos gusta que participen adolescentes que en sus ratos libres van a clase de guitarra, de batería, de trompeta, y que al tocar en el Festival, ven que esas clases les sirven para alguna cosa, interpretar una canción junto con mil personas es, para ellos, una buena experiencia. Y también acuden músicos profesionales, estamos abiertos a todo el que quiera participar.



El año pasado fueron 1083 personas las que tocaron “Bradlands”

Colgamos en You Tube esta actuación, también está colgada la del primer año con “No Surrender” tema que se interpretó aquella primera vez. En estos momentos más de un millón de visitas ha hecho que el nombre del festival sea conocido por todo el mundo. Este año la canción elegida es “Glory Days”



¿Quién decide el tema que se interpretará?

El primer año lo decidimos los organizadores, nos habían aconsejado optar por una canción fácil, pero decidimos que si queríamos atraer músicos nos podíamos quedarnos en un tema fácil, además queríamos algo que nos gustara a todos, y decidimos que fuera “No surrender”. El año pasado el tema fue elegido en una votación popular entre tres temas, ganó “Badlands”, y este año hemos querido incorporar trompetas y trombones, con lo que esperamos más participantes que en años anteriores, no sabíamos que tema escoger, y ha sido Antoni Tolmos, nuestros director musical, el que ha elegido el tema “Glory Days” para que sea una canción muy alegre y festiva, y no complicada para poder coordinar todos los músicos y secciones musicales que acudirán. Creemos que es un tema que, interpretando por tantos músicos y tanta variedad instrumental, quedará muy bien.



También actuará un grupo que sólo toca canciones de Bruce, ¿Quiénes son?

Es la banda de Sergio Gisbert@The Jacks, en el 2009 ganaron el premio europeo a la mejor banda dedicada a canciones de Bruce Springsteen. Nosotros comenzamos con Sergio a quién conocemos desde hace tiempo, fue quién nos ayudó a montar el festival del primer año pero por problemas de salud no pudo tocar en el primer año, ha estado un tiempo parado, nos hacía mucha ilusión que viniera porque es una forma de cerrar el círculo, lo empezamos con él y queremos que él pueda cerrar nuestra tercera edición del festival. Sergio es maño, vive en Barcelona desde hace bastante tiempo y con su banda actúa mucho en Barcelona, Madrid y Berlín. Su actuación cerrará el fin de fiesta del festival después de la multitudinaria interpretación de “Glory Days”, aprovechando el buen clima creado y haciendo que el día sea un día completo.



¿Dónde duerme la gente que acude a la llamada del festival?

En un radio de 25 kilómetros alrededor de nuestro pueblo aumentan las pernoctaciones, también hay quien viene con su caravana o sus tiendas de campaña y se instalan en unos terrenos habilitados en el pueblo para que puedan hacerlo. Es un ambiente muy familiar en el que te puedes encontrar al abuelo de 70 años con el nieto de cinco. Somos un festival diferente, como no debe haber muchos. Somos conscientes de nuestras limitaciones, pero también somos conscientes que queremos seguir organizando este festival en nuestro pueblo, en nuestras calles, con nuestros vecinos, porque si no fuera así perdería toda su gracia y esencia.



¿En estos años de homenajear a Bruce han tenido alguna respuesta por parte del cantante?

Directamente no. Hemos hablado con su hija, aficionada a la hípica, por medio de dos miembros de la organización que viven en Madrid y que hablaron con ella. Sabemos que algunos miembros de la banda han visionado los videos que hemos colgado en Youtube, cada año les hemos hecho llegar una invitación al festival, y este año hemos conseguido enviarla al correo personal de Bruce. Ahora estamos a la espera, Yo creo que este año si que vendrá. Soy muy fan del Bruce, tengo un restaurante decorado con motivos de Bruce, llevo letras de canciones de Bruce tatuadas en mi cuerpo, y mi sueño es conocerle. Nos gustaría que el Boss nos visitara, pero si no viene estaremos contentos al ver tanta gente como acude al festival con las caras llenas de satisfacción.



Ha estado en diversos conciertos de Bruce, ¿le ha podido saludar en alguna ocasión?

He ido a 17 conciertos de The Boss, lo he visto en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, Donosti y Gijón, no he podido ir a más, por cuestiones laborales, lamento no haberle visto en Nueva York o Milán, me fue imposible viajar hasta allí. Desde que está en marcha nuestro festival el Boss no ha hecho ningún concierto, ahora tiene nuevo disco y dentro de unas semanas uno de sus músicos da un concierto en Barcelona para el que ya tengo las entradas, iremos y le haremos entrega de unos obsequios para que se los haga llegar a Bruce, y así poderle invitar a que venga a Vilanova al “No surrender”. Pero, como me pregunta, nunca, a pesar de tantos conciertos, he podido saludarle personalmente.



¿Nunca le mandó una carta?

Se la he enviado hace una semana, no busco un reconocimiento por parte de Bruce, su música me ha ayudado a pasar y superar buenos y malos momentos, como a tanta gente. No busco que él venga a hacerme un regalo, nuestro festival es una forma de agradecerle lo que ha hecho por mí y por mis malos momentos.



¿Hay personajes que se han adherido a su festival?

Nos han mandado vídeos respaldando el festival Carme Chaparro y José Coronado, también nos respaldan la directora del Teatro del Carrera de Tárraga y Carla Simón, son personas que creen que este Festival es una buena iniciativa. No lo hemos hecho para ganar dinero y cada año colaboramos con ACUDAM, una entidad del Pla d’Urgell que ayuda a personas con alguna discapacidad, también en nuestra corta historia lo hemos hecho con OPEN ARMAS y con Salut Mental de Ponent. Organizamos una fiesta e invitamos a la gente a que nos acompañe.



¿Qué tienen que hacer los músicos que quieran colaborar en el festival?

Desde hace tres semanas nuestra web está abierta para que todos aquellos que quieran tocar puedan realizar su inscripción, simplemente nos han de indicar qué instrumento tocan, y nosotros estaremos esperándoles.



¿Cómo es la logística de estos días en lo referente a comer y beber?

Tenemos ayudas institucionales del Ayuntamiento y la Diputación que nos proporciona una carpa en la que instalamos una empresa de catering en la que, por un precio asequible, habrá bocadillos y bebida. Es verano y tenemos las piscinas públicas al lado, y como somos un pueblo pequeño todo queda muy a mano y cercano.



¿Los organizadores, a pesar de perder dinero, son felices?

Dudo que mientras dura el festival haya alguien en el mundo que sea más feliz que la organización, somos la felicidad personalizada.