EDE Ingenieros coordina el traslado de ASK Chemicals a su nueva planta

jueves, 16 de mayo de 2019, 13:33 h (CET) La actividad de sus 3 centros de producción se ha concentrado en una única instalación ASK Chemicals ha confiado en EDE Ingenieros para coordinar el traslado a su nueva planta en el Puerto de Bilbao, donde ha concentrado su producción. El proyecto implica el traslado de la actividad de las tres plantas ubicadas en Idiazabal, Artziniaga y Cantabria, y ha contado con el asesoramiento del equipo de EDE Ingenieros, que ha realizado la ingeniería de la propiedad. El traslado se está realizando en varias fases para evitar problemas de suministro y arrancar las operaciones adecuadamente.

El origen del proyecto está en la decisión de ASK Chemicals de integrar las diferentes líneas de trabajo en una única localización para mejorar sus sinergias y mejorar la logística con sus clientes. Responde al proceso de expansión y crecimiento del grupo, que constituye uno de los mayores proveedores mundiales de productos químicos y servicios para la industria de la fundición.

En el Puerto de Bilbao ASK Chemicals cuenta con una privilegiada situación geográfica, que facilita la distribución a toda España, Francia, Italia y Portugal. La nueva ubicación consta de una nave de diez mil m2 en un terreno de unos treinta mil m2. Al finalizar las diferentes fases del proyecto el total de la inversión alcanzará los 10MM de euros. La compañía ha apostado por Euskadi como punto estratégico para su expansión hacia el mercado del Suroeste de Europa, por lo que la nueva planta es un referente dentro del grupo.

EDE Ingenieros ha acompañado a la empresa desde el inicio, como asesor y gestor de distintas acciones. Entre las tareas que se han llevado a cabo se han realizado valoraciones técnicas y económicas, planteando diversas hipótesis para encontrar la solución más adecuada a las necesidades.

El trabajo desarrollado ha incluido la ingeniería conceptual de todo el proyecto. Teniendo en cuenta las diversas posibilidades se han realizado diferentes Lay-out posibles para orientar la posible situación definitiva. Tras la toma de decisión se han realizado los trabajos de ingeniería básica para la implantación definitiva. Se ha llevado a cabo la definición y cálculo de equipos, los diagramas de flujo, las especificaciones de compra, el cronograma de los diferentes trabajos a realizar, etc. También se han abordado tareas de ingeniería de detalle como la preparación de los planos para la construcción, el control y seguimiento del proyecto, la relación con los principales contratistas, la verificación del cumplimiento reglamentario, así como trabajos de dirección y supervisión de obra.

Para Mariano Sánchez, director de EDE Ingenieros, se trata de un proyecto muy significativo para la firma. “Es uno de los proyectos de mayor complejidad y envergadura que hemos llevado a cabo y ha requerido de un equipo multidisciplinar y con mucha experiencia. En este sentido, nos ha permitido demostrar nuestra capacidad y el valor añadido que podemos aportar a la empresa industrial.”

EDE Ingenieros cuenta con una trayectoria de 25 años prestando servicios de ingeniería industrial en sectores muy diversos de actividad, en áreas comunes de la industria. Su experiencia se materializa en una visión integral de los procesos industriales con todas sus implicaciones. Esto se combina con un conocimiento muy preciso de todo lo que sucede en planta y de las normativas legales que afectan a los procesos. “Nuestro punto fuerte es la capacidad de involucrarnos en los procesos industriales y comprenderlos para atender a las necesidades, por eso somos muy competitivos para la pyme industrial que requiere de ingeniería multidisciplinar” señala Mariano Sánchez. La firma, con sede en Bizkaia, integra un equipo de doce profesionales.

