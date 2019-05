La especialización en técnica FUE logra un aumento de trasplantes capilares en España, según Doctor Andrade Comunicae

jueves, 16 de mayo de 2019, 13:13 h (CET) La especialización de los profesionales en la técnica FUE como aquella con más ventajas en la realización de injertos capilares ha sido fundamental para conseguir un notable incremento de tratamientos en los últimos años, según apunta el Doctor Andrade El incremento de trasplantes capilares obedece a una tendencia que rehúye la salida de España para someterse a tratamientos capilares con el atractivo de precios baratos, los cuales no aseguran las garantías de la mayor calidad en una intervención compleja como esta, así como el entendimiento con los especialistas por la barrera del idioma o una carencia real en el contacto fluido con el cirujano, un aspecto realmente importante para garantizar la credibilidad y profesionalidad de este proceso.

Esas son, precisamente, los factores más destacados que suponen un valor añadido para someterse a este tratamiento en España, con la comodidad de no realizar un gran desplazamiento para este tipo de intervenciones.

La especialización en la técnica FUE ha resultado ser determinante para conseguir este incremento en la demanda de trasplantes capilares: se trata del método más extendido para injertos de pelo, en detrimento de la técnica FUSS, que consiste en la retirada del folículo mediante tiras de piel.

La técnica FUE, en cambio, tiene muchas más ventajas en la manera de proceder del cirujano, ya que se encarga de extraer de forma individualizada las unidades foliculares de la zona donante a la parte receptora de la cabeza, en la que se introducen mediante pequeñas incisiones los folículos válidos para el crecimiento de nuevo cabello.

La constante comunicación médico-paciente, la principal ventaja de los tratamientos españoles

Los expertos que han analizado las características más destacadas de los tratamientos de injerto capilar en España coinciden, además de las garantías de los mejores resultados, en la comunicación fluida y constante que se desarrolla entre el equipo médico y el paciente, motivo por el cual se ha constatado una mayor notoriedad de estas técnicas en este país.

La mayor especialización gracias a la ingente oferta de formaciones dedicadas a medicina capilar también ha contribuido a unos procesos seguros, con unos quirófanos mejor equipados y con todas las herramientas de última generación que garantizan la satisfacción de los interesados en un injerto de pelo.

Doctor Andrade es una referencia en medicina capilar en España, con más de 18 años de experiencia. Licenciado en Medicina con la especialización en cirugía estética y capilar, ha puesto sus servicios a disposición de más de 3.000 clientes que buscaban las mejores opciones en cirugía capilar.

