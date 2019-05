Diagnósis Médica de Grupo Creu-Blanca explica las distintas pruebas para analizar el corazón Comunicae

jueves, 16 de mayo de 2019, 12:53 h (CET) Realizar un seguimiento cardiovascular y diagnosticar enfermedades o anomalías en el corazón son las principales finalidades de llevar a cabo algún tipo de prueba cardiológica Para establecer una valoración cardiológica en Barcelona el especialista cuenta con diferentes métodos o pruebas para realizar una revisión cardíaca en Barcelona del paciente en particular y con ella establecer el tratamiento adaptado al problema o enfermedad diagnosticada. Entre ellas se encuentran:

Ecocardiograma : ofrece una visión directa del corazón. Una de las pruebas más comunes en el estudio del corazón con la que se puede medir el tamaño del corazón, el funcionamiento de las válvulas cardíacas o la función cardíaca derecha e izquierda. Este tipo de pruebas puede realizarse bien por vía transtorácica o por vías transesofágica (de una forma invasiva a través de esófago)

Cardioresonancia magnética: permite una valoración cardíaca en Barcelona más exacta, permitiendo incluso diferenciar tejidos y detectar microcardiopatías , además, sirve de ayuda en los casos en los que el ecocardiograma no permita establecer correctamente una valoración cardíaca.

Tomografía computarizada multidetector: empleada para analizar de forma no invasiva las arterias coronarias. Es empleada sobre todo para aquellos casos en los que existe riesgo cardiológico bajo y se quiere descartar definitivamente una enfermedad coronaria.

Prueba de esfuerzo: conocida como electrocardiograma con ejercicio o ergométrica es empleada para controlar la frecuencia y ritmo cardíaco mientras el paciente realiza una actividad física en cinta estática o bicicleta estática.

Angiografía coronaria por catéter: con la que se analiza la existencia de obstrucción o estrechamiento de arterias coronarias a través de la toma de imágenes del slujo de sangre por estas.

Imágeneres de perfusión miocárdica: se toman imágenes del corazoón del paciente en reposo y posteriormente de la realización de ejercicio, una vez que se ha inyectado una pequeña dosis de radiactivo al paciente. Con esta prueba se comprueba las consecuencias del estrés físico y emocional en las arterias coronorias y el corazón.

