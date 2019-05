Camarasdeseguridad.pro enumera consejos a seguir para evitar los robos en verano Comunicae

jueves, 16 de mayo de 2019, 12:09 h (CET) El verano está a la vuelta de la esquina y con él, los ladrones están al acecho de las casas desocupadas por vacaciones. Para ello en camarasdeseguridad.pro han elaborado una serie de consejos para proteger las viviendas ante visitas indeseables En la época de verano aumentan sustancialmente los robos en viviendas, debido a que sus inquilinos las desocupan para irse de vacaciones sin establecer medidas de seguridad. Por ello se ve imprescindible enumerar una serie de medidas a tomar para poder controlar todo lo que suceda en el hogar mientras no se permanezca en él. Alguna de estas medidas pasan por instalar cámaras de seguridad para mantener vigilada la vivienda y todos los movimientos que en ella se produzcan.

Para comprar una cámara de seguridad no hay excusas, ya que en el mercado existen numerosas cámaras de seguridad baratas que pueden controlar todo lo que acontezca en la vivienda. Las cámaras de seguridad van acopladas a un cabezal giratorio que puede moverse en un eje de 180 o 360 grados para las cámaras más modernas. Con una cámara de 360º grados la videovigilancia es más precisa, pudiendo vigilar cualquier punto desde el lugar donde está instalada para tener un mayor control sobre la estancia.

Las cámaras de seguridad con wifi envían la señal de videovigilancia hasta el móvil del usuario, para que pueda visionar las imágenes y controlar la cámara de forma remota desde su móvil. Si detectara la presencia de un intruso en su hogar, podría denunciarlo rápidamente ante la Policía para impedir el ataque. Algunas de estas cámaras también son capaces de transmitir audio junto a la señal de vídeo.

En camarasdeseguridad.pro disponen de multitud de cámaras de videovigilancia y seguridad para instalar en cualquier parte del hogar y mantenerlo protegido frente a cualquier intruso. Con estas cámaras de seguridad, dotadas de la más alta tecnología, la tranquilidad durante el periodo vacacional está más que garantizada.

