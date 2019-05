Influencers como Carla Llamas 'cambian el mundo más allá del postureo' Comunicae

jueves, 16 de mayo de 2019, 09:17 h (CET) La bloguera de viajes Carlas Llamas, de la mano de IATI Seguros, unirá la solidaridad de sus seguidores con las necesidades de un proyecto de cooperación en Uganda El ejemplo de Carla Llamas, bloguera de viaje con su bitácora 'La Maleta de Carla', es solo una de las acciones de influencers que intentan ir más allá de las fotos bonitas y los likes en sus viajes. Desde hace tres años esta catalana colabora con la red social Trip-drop, una plataforma que ayuda a las comunidades locales mientras se viaja, y ahora se va a embarcar en nueva aventura: entregar materiales a niños con discapacidad de un colegio sin recursos de Uganda. Su proyecto, que está patrocinado por IATI Seguros dentro de su #CompromisoIATI, tiene su base en las redes sociales y seguidores.

Con motivo del octavo aniversario de su blog, la bloguera organiza un concurso para conseguir materiales escolares y sanitarios a los niños del colegio de Uganda que ella entregará en persona gracias a las aportaciones de los seguidores. Los únicos requisitos para participar en el concurso, bautizado como 'Haz Trip-Drop y gana un viaje a Nueva York', son ser mayores de 18 años y aportar 5 euros a través de crowdfunding. El concurso arranca el miércoles 15 de mayo y estará en activo hasta el miércoles 29 de mayo, que será cuándo se conozca al ganador.

El afortunado ganará un viaje a Nueva York que cubre el desplazamiento, el alojamiento y el seguro de viaje IATI para dos personas. La información sobre el concurso y el proyecto con fines solidarios se puede encontrar en el blog y las redes sociales de 'La maleta de Carla' y de IATI Seguros.

"Hace tres años, Daniel Losada, el fundador de Trip-drop, me dijo que en un colegio de Uganda necesitaban máquinas de escribir en braille y a las dos horas de publicarlo en mis redes sociales conseguimos dos. Fue muy emocionante", cuenta orgullosa la joven bloguera de viajes, pero admite que se quedó "con la espinita clavada" de no haber podido ir a entregarlas en persona.

"Mi vida gira en torno a los viajes y en cada uno de ellos aprendo y siento que me regala muchísimas cosas. Necesitaba devolver todo esto de alguna forma a su gente y eso me hace muy feliz", confiesa Carla, de 30 años, mientras explica su próximo proyecto solidario.

El distrito de Kamwenge, en Uganda, posee un centro de educación, San Antonhy Primary School, donde viven y estudian 450 niños, de los cuales 74 tienen distintos tipos de discapacidad. El dinero recaudado del concurso será entregado en persona a África Directo, la ONG española que lleva trabajando en el colegio desde hace más de 8 años.

"Se trata de un proyecto precioso a la par que delicado. Delicado porque queremos huir del concepto 'occidental salvador'. De ahí, la importancia de respetar las jerarquías y preguntar a los coordinadores de la ONG cómo quieren que se haga la entrega de los materiales", explica la influencer que también colabora con Trip-drop llevando sus redes sociales. Las cooperaciones siempre son concretas y no monetarias porque "el dinero lo corrompe todo".

Alrededor de 4.000 personas de todo el mundo se han beneficiado gracias a iniciativas como ésta en Trip-drop. Esta plataforma sin ánimo de lucro, que nació en 2009, colabora con 160 proyectos de instituciones y asociaciones (colegios, orfanatos, hospitales, colectivos de mujeres etc.) en más de 70 países de los cinco continentes.

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros online tras una importante transformación digital. Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector.

IATI Seguros es además una empresa socialmente responsable que dona un porcentaje de cada seguro contratado a través de su sitio web a la Fundación Nen Déu, una entidad que lleva más 125 años atendiendo y educando a personas con discapacidad intelectual.

