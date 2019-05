Por Navarra Suso do Madrid, A Coruña Lectores

miércoles, 15 de mayo de 2019, 18:18 h (CET) La delicada situación de Navarra requiere iniciativas generosas como ésta. A nadie se le escapa la estrategia del nacionalismo vasco desde la Presidencia de la Comunidad Foral. Uxue Barcos, con el apoyo explícito de Podemos y de EH Bildu, no ha escondido en ningún momento su deseo de favorecer la anexión de Navarra al País Vasco, y ha llevado a cabo una política sectaria, marginando a una mayoría de navarros. Mientras tanto el PSOE prefiere acercarse al frente nacionalista antes que pactar con el centro-derecha constitucionalista.



Con todas las precauciones que han de tomarse, tendría serias posibilidades de obtener un buen resultado electoral en Navarra. Obviamente, eso podría influir positivamente sobre las autonómicas y municipales del 26 de mayo, en las que tanto se juega la Comunidad Foral.

