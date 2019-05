La educación tradicional Pedro García, Girona Lectores

En épocas no demasiado lejanas los padres jóvenes solían pedir consejo a sus propios padres acerca de cómo educar a los hijos. Lo hacían porque valoraban un estilo educativo basado en la autoridad y en el desarrollo de valores ligados a ella: disciplina, respeto, esfuerzo, etc. Actualmente, en cambio, es infrecuente esa consulta, debido a que se tacha a la educación tradicional de autoritaria (muchas veces sin razón, por confundir la autoridad moral y educativa con el autoritarismo o estilo autoritario).

