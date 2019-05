El precio de llamadas y mensajes entre países de la Unión Europea se reduce La cantidad máxima por las llamadas será de 19 céntimos por minuto Nacho Moreno

miércoles, 15 de mayo de 2019, 17:05 h (CET) A partir de hoy, las llamadas y los mensajes entre consumidores de clientes de empresas de telefonía privadas de los distintos países de la Unión Europea rebajan sus cuotas. Concretamente, la cantidad máxima por las llamadas será de 19 céntimos por minuto y seis por cada SMS enviado, tal y como ha informado la Comisión Europea en un comunicado. Estas nuevas medidas forman parte de la revisión de las normas sobre telecomunicaciones en la región, con las que se pretende mejorar la coordinación de las comunicaciones electrónicas y reforzar el papel del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE).



La normativa ha entrado en vigor hoy, 15 de mayo, y afecta a los 28 países miembros de la UE, y, aunque aún no se ha especificado una fecha concreta, pronto llegará también a Noruega, Islandia y Liechtenstein. Estas nuevas medidas afectarán únicamente a particulares, ya que las empresas cuentan desde hace años con ofertas especiales de los distintos operadores de telefonía móvil.



Esta iniciativa cumple con las demandas de los habitantes de la región, que en algunos países llegaban a pagar diez veces más por una llamada internacional que por una nacional, una diferencia muy significativa. De esta forma, las nuevas normas ayudarán a la Unión Europea a satisfacer las crecientes necesidades de conectividad móvil de los europeos.

Según la encuesta del Eurobarómetro sobre las llamadas internacionales, el 42% de los encuestados se han puesto en contacto con alguien de otro país de la UE en el último mes, mientras que el 26% afirmó que recurría al teléfono fijo, al móvil o a los SMS para contactar con alguien en otro país de la UE.



Tal y como afirma la comisaria de Economía y Sociedad Digitales Mariya Gabriel, a través de un comunicado, la medida ha sido llevada a cabo "para mejorar la coordinación de las comunicaciones electrónicas": "Los consumidores europeos quedan ahora totalmente cubiertos frente a las facturas exorbitantes cuando llamen a un número europeo, tanto en su país como en el extranjero. Es uno de los numerosos logros concretos del mercado único digital".



