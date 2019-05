MCEExpert®: la primera cualificación profesional certificada en Marcado CE de Máquinas Comunicae

miércoles, 15 de mayo de 2019, 16:01 h (CET) Después del éxito de la primera edición del curso MCEExpert®, tec.nicum prepara una segunda edición que tendrá lugar del 10 al 14 de junio. Actualmente, este programa de cualificación es el más exhaustivo en relación al procedimiento de Marcado CE según la Directiva de Máquinas y dispone de titulación internacional certificada por TÜVRheinland El pasado mes de mayo, 10 alumnos obtuvieron la titulación MCEExpert®, tras cinco días de formación y la superación de la evaluación de TÜVRheinland. “Estamos muy satisfechos con los resultados”, declara Manuel Chavero responsable de la organización del curso y Division Manager de tec.nicum. “Con esta titulación pretendemos lograr dos objetivos. El primero es solventar la necesidad de conocimiento por parte de las empresas para realizar con garantías auditorías y expedientes técnicos, así como el certificado y marcado CE. El segundo objetivo es crear un grupo de trabajo formado por expertos titulados que sea la referencia nacional a la hora de abordar el marcado CE de las máquinas y líneas de producción”.

Exhaustivo y exclusivo

MCEExpert® (Machinery CE Certified Expert) ha sido diseñado para ser un curso único y pionero en el sector de la seguridad industrial. Hasta el momento no existía ninguna otra formación que abarcara en todos sus aspectos el Marcado CE según la Directiva de Máquinas, ni tampoco que lo hiciera de forma tan exhaustiva y, además, con titulación certificada en el ámbito internacional por TÜVRheinland.

Esta formación, con un total de 34 horas, consigue desgranar cada uno de los requisitos de seguridad y salud a los que se refiere la Directiva de Máquinas y relacionarlo con las normas armonizadas correspondientes.

“Ponemos especial énfasis en temas como la evaluación de riesgos, el equipo eléctrico y la seguridad funcional de la máquina, teniendo en cuenta también ruidos o vibraciones. También explicamos el mantenimiento o cómo redactar y verificar un manual de instrucciones, etc. Además, no sólo nos hemos ceñido a la norma, sino que también incorporamos nuestro knowhow acumulado a lo largo de años de experiencia”, detalla Óscar Castillo, profesor responsable de Formación y elaboración de la parte técnica del curso.

Próxima edición del 10 al 14 de junio

La segunda edición de MCEExpert® volverá ser en formato intensivo, de cuatro días de formación más otro día de evaluación y clausura del curso. Tendrá lugar en el Centro de formación de tec.nicum, ubicado en Vilanova i la Geltrú, los días 10 (7h), 11 (8h), 12 (8h), 13 (7h) y 14 (4h) de junio. Al final al finalizar el programa y superar la evaluación, los alumnos obtendrán la Cualificación Certificada expedida por TÜV Rheinland®, que también aparecerá en su registro online, Certipedia TÜV Rheinland®. Para más información los interesados pueden contactar con tec.nicum a través del teléfono +34 901264921 y los correos electrónicos info-es@tecnicum.com i info-es@mceexpert.com.

