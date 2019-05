Empresas españolas se reúnen en CaixaForum en torno a la RSC como motor de cambio y de excelencia Comunicae

miércoles, 15 de mayo de 2019, 13:49 h (CET) El Instituto Internacional del Valor Compartido, contando con la Obra Social "la Caixa" como entidad colaboradora principal y con la Fundación Universitaria San Pablo CEU como entidad educativa colaboradora, congrega a referentes nacionales en el ámbito de la Responsabilidad Social, los días 22 y 23 de mayo de 2019 en CaixaForum Madrid en las IV Jornadas LA COMUNICACIÓN DEL VALOR El evento se presenta como un encuentro que pretende favorecer el diálogo entre empresas, instituciones y profesionales con manifiesto interés en la sostenibilidad y la responsabilidad. Abordará temas como las mejoras laborales, la economía circular, la accesibilidad o la lucha contra el Cambio Climático, entre otros, y contará con la participación de las empresas, compañías y organizaciones Carrefour, Meliá Hotels International, Laboratorios Quinton, PWC, Ilunion, Medialuna Comunicación, Margarita Jerez de La Vega, Alares, Bridepalla, Invenio Learn By Doing y el Observatorio para los ODS de la Fundación Bancaria "La Caixa". Todas ellas hablarán de sus casos prácticos de éxito que marcan tendencia en España en gestión y en estrategia empresarial. Desde el premiado proyecto Quinton Laboratorio del Bienestar, hasta la misión 20 20 de Meliá o la gestión de la diversidad de Alares, pasando por el merchandising sostenible que impulsa Bridepalla, todas son iniciativas consolidadas que definen nuevas respuestas a un mercado cambiante y global cada vez más exigente con el cuidado de las personas y del medio ambiente.

Las Jornadas están organizadas en dos días de ponencias con descansos enfocados en facilitar la interacción entre los asistentes. Está incluida en el programa la Mesa Redonda COHABITAR ciudades amables, ciudadanos responsables, que tratará sobre la realidad de cambio en las ciudades del mañana y en la que intervendrán Fundación ONCE, Dewilde&Pincheti y Emov. El evento también acogerá la entrega del Premio LA COMUNICACIÓN DEL VALOR PARA PYMES, que este año ha recaído en el portal de turismo accesible Omnirooms, quedando finalista la asesoría Sincro Business Solutions.

En el último día está prevista la presentación del libro Experiencias de Éxito de Responsabilidad Social Corporativa 2018, publicación pionera en España en el ámbito de la documentación y el relato de la Responsabilidad Social Corporativa, que editan el Instituto Internacional del Valor Compartido y el Instituto Internacional de Ciencias Políticas, también contando con Obra Social “la Caixa” como entidad patrocinadora principal.

"Tanto las Jornadas como la publicación resultante, que es el libro de experiencias para toda la comunidad hispanohablante, son en sí un motor de cambio que queremos potenciar para reconducir el concepto de éxito empresarial de este país hacia un modelo de sostenibilidad y de ganar-ganar para todos" ha indicado Luis Antonio González Pérez, director ejecutivo de las Jornadas y presidente del Instituto Internacional del Valor Compartido.

La organización del evento quiere hacer destacar las colaboraciones de las empresas Bridepalla y Alares, que contribuirán en las Jornadas con merchandising sostenible y personal de asistencia para el evento, respectivamente. Así como la colaboración de empresa SOCIOGRAPH, que realizará in situ la medición del impacto emocional de las ponencias en el público presencial, iniciativa también única y pionera en España en el ámbito del desarrollo de eventos de esta índole.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.