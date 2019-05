Ricardo García-Aranda estará en Literania 2019 estrenando su nuevo libro de relatos El libro ha sido prologado y recomendado por La Reina Lectora Eva Fraile Rodríguez

@reinalectora

miércoles, 15 de mayo de 2019, 14:58 h (CET)

El escritor Ricardo García-Aranda ha anunciado su presencia en Literania 2019 con su nuevo libro de relatos: Pesadilla en la Puerta del Sol y nuevos relatos. Esta nueva recopilación de textos pretende ser un guiño (y quizás una continuación) a su anterior obra, Pesadilla en Zocodover, publicada en 2018. Este año nos deleita con su presencia en la nueva convocatoria de Literania que se desarrollará en la capital madrileña del 17 al 22 de mayo.



El título de las obras tampoco es arbitrario. Ambos reflejan los lugares emblemáticos: Toledo y Madrid, este último como enclave que acogerá el festival de literatura.



Ricardo García-Aranda se considera un modesto luchador por los derechos sociales y laborales y cree en la Utopía como camino. Esta forma de ver la vida se refleja en todos sus textos, los cuales tienen un importante componente social y crítico, a la par que una cuidada narrativa que nos llevará a coronar cimas, pero también a pisar suelos agrietados. Para quienes ya disfrutaron de Pesadilla en Zocodover, se encontrarán con algún que otro relato rescatado de este anterior libro con alguna variante. Es el caso de la situación fantástica en la cual la plaza de Toledo se llena de exiliados e inmigrantes que nadie sabe de dónde aparecen. Ahora Ricardo los traslada a la mismísima Puerta del Sol, tomando un cariz todavía más imponente. Y es que así son los relatos de Ricardo: un despliegue de imaginación cuyo fin no es otro que pellizcar al lector ante las injusticias sociales. Personajes que pasan hambre, que son acusados injustamente, que huyen de sus países… Pero también personajes que se superan, porque todo túnel tiene al final su propia luz.



A destacar, el relato que reinterpreta una antigua leyenda sobre el Palacio de Linares. Quienes decidan asistir a Literania 2019 y llevarse un ejemplar firmado de Pesadilla en la Puerta del Sol y otros relatos, les aconsejo leer este relato antes de marcharse de la capital. No podrán evitar pasar por delante del palacio antes de irse y echar una ojeada hacia las ventanas, con el recuerdo de la historia aún en su cabeza.



El autor estrenará Pesadilla en la Puerta del Sol y otros relatos en Literania 2019, el festival de literatura que se desarrollará del 17 al 22 de mayo en Gran Vía, 13. También se pueden reservar o adquirir ejemplares contactando directamente con el autor por medio del correo electrónico: dericardo.toledo@gmail.com.



Como dato final, el libro ha sido prologado y recomendado por La Reina Lectora.

