Check Point Software Technologies anuncia sus resultados financieros del primer trimestre de 2019 Comunicae

miércoles, 15 de mayo de 2019, 12:33 h (CET) La compañía anuncia sus principales hitos en estos tres primeros meses del año Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), el mayor proveedor mundial especializado en ciberseguridad, ha anunciado los resultados financieros del primer trimestre de 2019, finalizado el 31 de marzo.

"Hemos obtenido buenos resultados en el primer trimestre de 2019, con un crecimiento del 13% en nuestras suscripciones de seguridad, incluidas las soluciones avanzadas para Cloud y Mobile, así como SandBlast Zero Day Threat Prevention', comenta Gil Shwed, fundador y CEO de Check Point Software Technologies". "Durante el trimestre lanzamos una serie de nuevos productos, incluido Maestro, que proporciona elasticidad y resiliencia tipo cloud para redes, y los dispositivos de seguridad de la serie 6000 que están optimizados para la prevención de amenazas Gen V. Además, la plataforma de seguridad Infinity Gen V mostró un crecimiento sostenido en el trimestre, impulsando la incorporación de nuevos clientes".

Durante el primer trimestre del año, la compañía especializada en ciberseguridad experimentó un crecimiento del 4% interanual gracias a unos ingresos de 472 millones de dólares. Por otra parte, los ingresos por explotación de las acciones GAAP, que alcanzaron los 206 millones de dólares en los tres primeros meses del año, lo que supone un 44% del total de los ingresos. Los ingresos de explotación de acciones no-GAAP, por su parte, representan el 50% de los ingresos (235 millones de dólares). Teniendo en cuenta los ingresos diferidos, el primer trimestre de 2019 se ha cerrado con un total de 1.312 millones de dólares, lo que supone un aumento del 13% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, a lo largo de este primer cuatrimestre del año Check Point ha finalizado la adquisición de ForceNock y ha lanzado su nuevo Programa de Canal, con el objetivo de acelerar ventas y recompensar a sus socios por el compromiso con sus clientes. La compañía, además, ha visto como varios de sus productos han sido galardonados, destacando Check Point CloudGuard Dome9, nombrado 'Security Innovation of the Year', y Check Point SandBlast Agent, que obtuvo la calificación 'NSS Labs Recommended' al obtener una calificación perfecta en los test de protección avanzada 2019.

