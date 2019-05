UniEléctrica recibe más de 1.300 avatares en la primera feria virtual energética Comunicae

miércoles, 15 de mayo de 2019, 12:33 h (CET) La comercializadora de energías verdes impulsa este revolucionario foro dentro de un ciclo de participación en encuentros con expertos. La muestra, con el apoyo de la Politécnica de Madrid y la Universidad de Valencia, se prorrogado tras dos jornadas de conferencias y networking en un año clave para la transición energética La comercializadora de energías renovables UniEléctrica, ha recibido en su stand virtual más de 1.300 visitas ‘avatares’ de expertos y profesionales de todos los sectores, quienes pudieron conocer la filosofía y el sistema de trabajo de la empresa en Effie Spain 2019, la primera feria virtual de eficiencia energética, celebrada el 8 y 9 de mayo y que, ante el éxito obtenido, decidió prorrogar dos días más el encuentro para los visitantes, fuera de la programación.

UniEléctrica ha impulsado así un nuevo tipo de foro llamado a primar en el mundo de los encuentros profesionales y de promoción, una muestra virtual en la que con 5 pabellones y 50 expositores y miles de avatares de expositores y visitantes ha tenido un programa oficial, durante los días 8 y 9, con más de una veintena de conferencias en un marco digital que permitía seguir el evento desde cualquier parte del mundo, entre ellas la del director del Área de Expansión de UniEléctrica, Juan Ariza, que disertó en directo sobre «La situación actual y tendencias del consumidor eléctrico». https://youtu.be/pvh2-H8gFbE .

En el pionero encuentro digital Effie 2019, UniEléctrica ha hecho valer su sistema comercial, sus productosy las fórmulas que le han permitido convertirse en una de las primeras comercializadoras eléctricas independientes del mercado, y todo ello solo con energías renovables (lo que supone un plus de imagen para sus clientes) especializándose, además, en atender las necesidades de las pymes y autónomos, explica Diego Montes, director gerente de UniEléctrica.

El evento, que ha organizado Walcon Virtual Events y presentado Mario Picazo como introductor e imagen del ciclo, ha contado en sus paneles del programa oficial con numerosas conferencias de expertos, entre ellos, y además del citado responsable de UniEléctrica Juan Ariza, Enrique Bayonne Sopo, director del Clúster de Energía de la Comunitat Valenciana, que habló de electromovilidad y el papel de los ayuntamientos; Francisco Solchaga, socio de Araoz y Rueda, profundizando en la transición energética, o Javier Alberto Muñoz González, director de comunicación de APPA Renovables, para explicar aspectos de las energías verdes en un momento especialmente trascendente para la estructura del sector.

Capítulo aparte, Effie Spain 2019 ha incluido una iniciativa de acción social destinando parte de los beneficios de la organización no gubernamental Energía Sin Fronteras.

Entre los patrocinadores de la Feria se encuentran las dos universidades citadas de la Politécnica de Madrid y de Valencia, la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME), la Diputación de Valencia, la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E), la Plataforma de Tecnología Española para la Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Energética, Inarquia o las publicaciones digitales especializadas como Ecoticias y Energética 21.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.