La pizarra se hace visible gracias a 'Ver para Crecer' en Mallorca

miércoles, 15 de mayo de 2019, 12:13 h (CET) Seis voluntarios –cuatro de ellos ópticos-optometristas- revisaron ayer la vista de 104 personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad en colaboración con la Fundació Sant Joan de Deu y en las instalaciones del Centro de Acogida Es Convent, donde residen las familias beneficiarias. Mallorca. 14 de mayo de 2019. 'Ver Para Crecer' recaló de nuevo en Mallorca, de la mano de la Fundació Sant Joan de Deu. En los ya casi cuatro años de vigencia en España de este proyecto, la del pasado ocho de mayo fue la tercera vez que se convocaba una acción similar en las instalaciones cedidas para la ocasión con los que la entidad cuenta en el Centro de Acogida Es Convent, de Palma de Mallorca, donde residen las familias beneficiarias.

Seis voluntarios, cuatro de ellos ópticos-optometristas, revisaron la vista de 104 personas -30 de ellos niños y niñas- en jornada de mañana y tarde, el pasado 8 de mayo. Los beneficiarios fueron convocados por los profesionales de los Servicios Sociales de la Fundación entre aquellos que, a priori, pudieran sufrir problemas visuales. Después de ser sometidos a un examen visual completo, 65 de ellos necesitan unas gafas que recibirán nuevas, con los cristales prescritos y enmarcados en la montura que eligieron, en el plazo aproximado de un mes.

La acción tuvo lugar en el Centro de Acogida Es Convent donde residen las familias beneficiarias. “Nuestra misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que atendemos, e iniciativas como la de 'Ver Para Crecer' son una excelente manera de hacerlo. Desde la Fundació nos encargamos de organizar la selección de beneficiaros/as entre las personas que acogemos, y también, en esta ocasión, se hizo extensiva a los Servicios Sociales de Palma, Médicos del Mundo, Cruz Roja y Siloé”, explica Inma Iglesias, gerente de la Fundació Sant Joan de Deu en Palma.

La óptico-optometrista María Cànaves cedió su tiempo y su capacidad profesional, como ya había hecho en las dos acciones anteriores, para efectuar las revisiones. Además del caso de una familia numerosa, en la que todos necesitaban una corrección visual que ninguno llevaba, a la óptico-optometrista de Pollença le sorprendió el caso de G.A., de 45 años de edad. Con 17 dioptrías de miopía en cada ojo, a duras penas podía ver algo más que luces y sombras, a través de unas gafas viejas, prácticamente descompuestas, y con una graduación desactualizada. “Sin la adecuada corrección, ahora es prácticamente ciego”, comenta Cànaves. Cuando reciba su nuevo equipo, con una montura de pasta azul muy coqueta que eligió, su mundo será algo más que sombras y luces.

“Como en cada ocasión anterior, la labor del personal de la Fundació Sant Joan de Deu ha sido impecable. Notamos que nuestra labor hace falta. Cambia a mejor, aunque sea un poquito, la vida de las personas, y eso nos emociona y llena de sentido lo que hacemos”, valora Marta Casillas, portavoz de VpC. Así sucederá con E.F. una adolescente de 15 años de edad. Ya no tendrá obligatoriamente que sentarse en las primeras filas de clase para ver la pizarra. Su problema era que nunca se había revisado la vista, aun teniendo cinco dioptrías de miopía en cada ojo. “Seguro que ahora, con las gafas que le entregaremos, mejorará en sus estudios y su calidad de vida”, añade Marta.

Con la acción del pasado 8 de mayo, el proyecto 'Ver para Crecer, que se une en el propósito de acercar la salud visual a personas en riesgo de exclusión social en España, a través de la iniciativa filantrópica Vision For Life de Essilor y de la Fundación Cione Ruta de la Luz, llegaba a las treinta y una misiones ópticas desde su puesta en marcha en 2015.

En todo este tiempo, unos doscientos ópticos-optometristas voluntarios de toda España han revisado la vista a casi 3.000 personas, y entregado en torno a 2.000 gafas nuevas, a personas con escasos recursos en dieciocho ciudades de España.

'Ver para Crecer' apoya, en cada una de estas acciones, a organizaciones locales. Desde que naciera, en mayo de 2015, Ver Para Crecer ha trabajado en treinta y una misiones ópticas sobre el terreno con organizaciones como Aldeas infantiles SOS (Barcelona, Granada y Tenerife), Fundación Tomillo (Vallecas, Orcasitas y Carabanchel en Madrid), Mensajeros de la Paz (Madrid, León y Toledo), Fundación Xilema y Comedor Solidario Paris 365 (Pamplona), REMAR (Madrid y Sevilla) y Fundación Juanjo Torrejón (Madrid), Fundación Atenea en Sevilla y Sant Joan de Déu - Serveis Socials/Obra Social (Barcelona y Valencia), Fundación Jesús Abandonado (Murcia), Nazaret (Alicante), CaixaProinfancia en Tenerife y Zaragoza, Cruz Roja, en Loja (Granada), ADUNARE en Zaragoza y CEAR, en Málaga y Valencia. http://fundacionrutadelaluz.es/portfolio-item/ver-para-crecer/

Vision for Life es un programa de filantropía que busca acelerar las iniciativas dirigidas a reducir la visión deficiente a través de la sensibilización, capacitación y creación de infraestructuras básicas de cuidado de la visión.

Este es un programa independiente lanzado por Essilor, con un compromiso financiero muy importante.

Debemos tener presente que la Misión de la compañía es “Mejorar vidas mejorando la visión” y la Visión de la compañía Essilor es “Ver mejor el mundo”.

La Fundación Cione Ruta de la Luz es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión mejorar la salud visual de personas sin recursos de todo el mundo, también en España. La Fundación ha trabajado en 18 países realizando campañas ópticas de salud visual, donde, apoya en los que es viable, la creación de centros ópticos estables, talleres ópticos autónomos y forma a personal local. Como resultado de sus campañas, envía las gafas correctoras necesarias, siempre nuevas y gratuitas. Desde 2004 ha enviado casi 23.000. Todos los profesionales de la salud visual que trabajan en los proyectos de la Fundación, en los talleres solidarios y como cooperantes, lo hacen de forma voluntaria.

