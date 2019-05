Aumentan las consultas telefónicas jurídicas en Abogadosportelefono.com

Ante la necesidad de resolver informarse sobre asuntos jurídicos, en los últimos años viene registrándose un fenómeno en auge: las consultas jurídicas telefónicas. Abogadosportelefono.com, empresa líder del sector, desvela las claves de este fenómeno Muchos de los Abogados por teléfono señalan el auge de los servicios de consultoría jurídica por teléfono. Si bien es mayor la búsqueda y acceso a información jurídica a través de internet, cada vez más usuarios se decantan por consultar directamente a los expertos, dado que la información en la Red, aún siendo abundante, no consigue resolver las dudas ya que a menudo es extemporánea o carece de la calidad y el rigor necesarios para tomar una importante decisión legal.

En este sentido, propuestas innovadoras como la presentada por Abogados por teléfono satisfacen una demanda creciente de asesoría legal rápida. Estas empresas dotan a los usuarios de un servicio de calidad que les permite solventar rápidamente sus dudas sin tener que pedir cita y tener que desplazarse.

La mejor solución, frente a fuentes de información online confusas y poco fiables

Internet ha favorecido el acceso a una cantidad mayor de información. Sin embargo, los expertos advierten que la publicación de un dato en una página web, no implica que éste sea verídico, fiable o actual. En este sentido, invitan a contrastar las informaciones con profesionales del sector.

"Actualmente, cualquiera que tiene una duda de carácter jurídico, lo primero que hace es buscar en Internet. De hecho, cualquiera que tenga un problema, acude a la web en primer término. Conscientes de eso, ofrecemos desde hace años un servicio de calidad, directo y eficiente". La empresa cuenta con diferentes abogados por teléfono para poder dar respuesta inmediata.

La gran cantidad de información de Internet, a menudo provoca en los usuarios una sensación de gran confusión y estrés. "Desde nuestro despacho de Abogados detectamos hace años la necesidad de poder poner solución a los problemas legales de nuestros clientes, quienes nos visitaban con un mar de preguntas y una gran confusión dada la información que habían visto aquí y allí en numerosas páginas en Internet. Fue ahí cuando decidimos ofrecer un servicio de asesoramiento directo con las ventajas de poder consultar al Abogado desde la comodidad del hogar, y poder hacerlo con todas las garantías, siendo asesorado por un letrado experto en su área".

Incrementa la demanda de servicios de asesoría urgente

La forma de vida actual pone en valor los servicios más rápidos. Este hecho se hace patente, especialmente, en la generación millennial. Ésta tiene una percepción del tiempo de urgencia constante y eso se manifiesta en los plazos. "Nos hemos dado cuenta de que este servicio satisface una necesidad actual pero también a futuro. Los jóvenes aprecian la inmediatez, aunque, me temo, que ya todos valoramos el tiempo en esa clave de premura", señala uno de los fundadores del proyecto.

"La tecnología nos ha acostumbrado a la respuesta inmediata, es más, la rapidez se ha vuelto sinónimo de modernidad y de calidad. Antes, se decía aquello de 'vísteme despacio que tengo prisa', pero ahora es una condición sine qua non de los clientes. Hay que atenderles rápido y bien", indican.

La atención de una demanda por vía telefónica implica ser instantáneo y altamente eficaz en la consulta. Ésto se convierte en un auténtico desafío de las nuevas empresas surgidas, aunque, dicen, no compromete en absoluto la calidad del servicio. "Evidentemente, la rapidez supone un reto para nuestros abogados. Por ello contamos con profesionales contrastados en áreas como laboral, penal, cláusula suelo, familia, responsabilidad civil u otras ramas del derecho en general. No obstante, nuestro servicio no está fundamentado solamente en la rapidez, sino en la credibilidad. Lo tenemos claro, por eso contamos con una garantía. Si el abogado no domina el ámbito, se devuelve el dinero de la llamada".

