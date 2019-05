La cubertería ecológica, en alza: la tienda Webmenaje experimenta un boom en su demanda

Caña de azúcar, salvado de trigo y otros materiales biodegradables están presentes en la cubertería eco-friendly de Effimer. Disponible en Webmenaje, la demanda de esta gama de productos ha sorprendido a propios y extraños Los consumidores con inquietudes ecológicas han reconocido en Webmenaje a unos de sus grandes aliados. Y es que este ecommerce coruñés especializado en menaje de cocina se enorgullece de ser uno de los introductores en España de la cubertería eco-biodegradable de Effimer.

La demanda de este tipo de productos eco-friendly está creciendo a un ritmo imparable, y no sólo en el sector culinario. Cada año se desechan a mares y océanos hasta 8 toneladas de basura. España está lejos de ser un ejemplo en este sentido: el 50% de los plásticos terminan en vertederos sin ser reciclados. No sorprende, pues, que cada vez sean más los consumidores que prefieran cubiertos y platos biodegradables frente a los de plástico.

Sin embargo, en sectores como el catering y nichos como el take away no es posible utilizar un menaje tradicional (de metal y cerámica, por ejemplo). Ahí es donde entra la cubertería eco-biodegradable de Webmenaje, desarrollada por Effimer.

Esta innovadora cubertería ecológica está compuesta por platos, boles, cucharas, tenedores y cuchillos de diseño, fabricados con materiales como la caña de azúcar, la hoja de palma o el salvado de trigo, todos ellos 100% naturales y biodegradables.

Cubertería ecológica, un producto (necesario) con múltiples beneficios a todos los niveles

El éxito del menaje eco-friendly está lejos de ser producto de la moda. Como afirman los profesionales de Webmenaje, son muchas las razones asociadas a la producción y consumo de cubiertos y platos biodegradables, como los de Effimer.

En primer lugar, los procesos de fabricación de estos productos no derivan en la emisión de carbono y otros agentes contaminantes a la atmósfera. De esta forma, incentivar el uso de este menaje es una forma de ayudar a combatir el efecto invernadero y el calentamiento global.

Pero además, los materiales de los que están hechos estos platos y cubiertos (caña de azúcar, salvado de trigo, etc.) son biodegradables, lo que significa que su impacto en el medio ambiente es mínimo. Incluso si se convirtieran en productos de consumo masivo, no serían perjudiciales para el entorno, al contrario que el menaje de plástico.

Por otra parte, los platos y cubiertos eco-friendly suelen mostrar diseños más atractivos, vistosos y creativos. En servicios de catering y take away, son una solución más económica que la cerámica y de mayor calidad y distinción que el plástico.

En vista de lo anterior, no sorprende que la cubertería eco-biodegradable de Effimer esté cosechando un éxito sin precedentes en Webmenaje. De esta forma, además, esta tienda online de A Coruña demuestra su compromiso con la conservación y sostenibilidad del medio ambiente.

Hoy más que nunca, disfrutar de un menaje económico y de calidad es compatible con el cuidado del planeta Tierra.

Acerca de Webmenaje

Webmenaje es una iniciativa de la empresa gallega Solintel Noroeste, especializada en el mundo del menaje de cocina. Con el objetivo de poner a disposición del público utensilios de cocina de alta calidad profesional a precios asequibles, este ecommerce ofrece una variada selección de artículos profesionales relacionados con la repostería, la cocina, la mesa, el bar y otros espacios.

CONTACTO DE PRENSA

Webmenaje (Solintel Noroeste, S.L.)

Dirección: C/ Merced 81, local 2

15009 - A Coruña

Email: info@webmenaje.com

Tfno: 881991383 - 698155566

Website: https://www.webmenaje.com