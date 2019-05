El sistema de videovigilancia más efectivo con cámaras espía, por camaraespia.pro Comunicae

lunes, 13 de mayo de 2019, 17:45 h (CET) La seguridad en las viviendas es un asunto primordial para cualquier persona, viva solo o en familia. Para ello existen numerosas alternativas que permiten vigilar la morada ante la presencia de molestos intrusos El sector de la seguridad se ve altamente influenciado por el origen de nuevas tecnologías, y con ello, nuevos dispositivos que permiten a los usuarios poder estar alerta de todo lo que acontece en su vivienda o local, sin ni siquiera estar presente o cerca del lugar.

Para ello, las cámaras espía han supuesto una gran ayuda para permitir instalar un sistema de videovigilancia de forma casera y muy barata. El rango de precios es muy amplio; las cámaras más baratas, desde 40 euros. Por ello, es relativamente fácil controlar la vigilancia de una vivienda.

Tipos de cámaras espía más utilizadas

Las cámaras espía con wifi incluyen numerosas funcionalidades gracias a su conexión inalámbrica. Gracias a esta función, el usuario podrá mantener vigilada su casa, conectando la cámara al teléfono móvil. El artilugio envía una señal de vídeo y audio al móvil que puede reproducirse en tiempo real. También pueden incluir una conexión Bluetooth.

Para que el ladrón no se percate de la presencia de cámaras y sea pillado in-fraganti, existen unos modelos de mini cámaras espía que pueden instalarse en cualquier lugar o camuflarse entre el mobiliario de la casa. A primera vista, son aparentemente imperceptibles. También existen cámaras espía instaladas en otros dispositivos como un despertador, que son prácticamente invisibles a primera vista.

Las cámaras espía pueden instalarse en multitud de lugares. Existen desde peluches con cámaras incorporadas, lapiceros, bolígrafos... Lo esencial de estas cámaras es que tengan unas dimensiones reducidas, ya que si el ladrón se percata de su existencia, este podría intentar destruirlas para cortar la señal de videovigilancia.

La retransmisión de imágenes y audio en tiempo real permite que el usuario pueda conocer en todo momento el estado de su vivienda, y poder avisar a las autoridades si se percata de la presencia de un extraño. Es por ello que desde camaraespia.pro hacen hincapié en instalar un sistema de videoviligancia, para poder proteger cualquier lugar de la presencia de un ladrón que pueda dañar los enseres que allí se encuentren. Esta página web dispone de un amplio catálogo de cámaras espía para todo tipo de bolsillos, para que el presupuesto no sea una excusa para tener vigilado el hogar.

