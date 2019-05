Ahora es posible disfrutar las vacaciones sin preocuparse por los carteristas, por Mochilas.fun Comunicae

lunes, 13 de mayo de 2019, 17:53 h (CET) Las últimas novedades en mochilas de viaje incluyen modelos más seguros, funcionales y estéticos Las mochilas ya no son lo que eran. Mochilas.fun ha conseguido que las mochilas encuentren su lugar en la moda con novedosos y originales diseños para todos los gustos y estilos tanto como para hombre como para mujer.

Las mochilas son un complemento indispensable en cualquier viaje ya que permiten tener las dos manos libres en todo momento para llevar el móvil o la cámara de fotos. Las mochilas Kanken son muy famosas entre los más intrépidos viajeros que apuestan por un diseño retro, sencillo y colorido. Además disponen de diferentes tamaños contando con una versión mini si su uso va a ser casual o una más grande especialmente diseñada para viajar. Se puede encontrar en una gran variedad de colores para todos los gustos, de esta forma, todo el mundo podrá tener a su alcance la mochila perfecta.

¿Y qué pasa con los carteristas? Cada vez, se está prestando más atención a la seguridad en mochilas y maletas, sobre todo en aquellas pensadas para el viaje o incluso para festivales de música. En estos casos no sirven las mochilas escolares o cualquier otro tipo de mochila. Hay más gente que busca esta seguridad que no encuentra en mochilas convencionales y surgen marcas innovadoras con modelos de mochilas más seguros controlados mediante aplicaciones móviles o sistemas de seguridad como cremalleras interiores que evitan el acceso por parte de carteristas sin que nadie se entere.

Mochilas.fun ofrece una gran selección de mochilas para viajar tanto si se busca una mochila más técnica que incorpore accesorios con cable USB para poder cargar el teléfono móvil a una batería externa con mayor facilidad o si se busca un diseño más llamativo y original.

