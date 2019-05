Avanza Fibra y Másmóvil acuerdan mutualizar medio millón de hogares Comunicae

lunes, 13 de mayo de 2019, 17:29 h (CET) El Grupo Avanza es el encargado del despliegue para ambas empresas. La operadora murciana se posiciona como la primera de la Región de Murcia con presencia ya en 25 localidades La operadora murciana Avanza Fibra (del Grupo Avanza), ha llegado a un acuerdo de colaboración con la nacional Másmóvil para la mutualización de medio millón de hogares antes de finales de 2020. Del total, el cincuenta por ciento corresponde a la Región de Murcia y el resto se reparte entre Valencia y Alicante.

El primer intercambio se realizó el pasado mes de abril con un total de 100.000 UUII (Unidades Inmobiliarias) de las que la mitad es aportada por cada firma. Cabe destacar que el Grupo Avanza con su marca Avanza Solutions (empresa de soluciones de telecomunicaciones), es la encargada del despliegue de la Fibra Óptica de ambas, tanto la de Másmóvil como la de la propia casa que se comercializa con el nombre Avanza Fibra. "Se trata de un proyecto muy ambicioso y de tal magnitud que no existe ninguno parecido ni similar en todo el panorama nacional. Que una empresa despliegue al unísono la red de una operadora mientras que, a la par, construye sus mismas UUII para comercializar, no tiene precedentes", según la empresa.

El amplio despliegue que para Masmóvil y Avanza Fibra se está llevando a cabo desde el Grupo Avanza, incluye un total de 65 poblaciones (cuarenta de ellas han de estar finalizadas este año), de las que el 50% corresponde la Región de Murcia, ofreciendo así Fibra Óptica hasta el hogar (FTTH) en poblaciones que todavía funcionan solo con ADSL o con el sistema Wimax y que, según los datos aportados por otras compañías, no estaban en las previsiones de modernización de ninguna operadora nacional o local. "Masmóvil y nosotros venderemos sobre las mismas redes, construidas por el equipo de Avanza, lo cual nos da la garantía de que comercializamos sobre lo que ya conocemos y, por otro lado, garantizamos que nuestros clientes de ambas redes tienen la misma calidad y mantenimiento estén donde estén. Porque al final todo queda en casa", añaden desde la mercantil.

En esta primera mutualización (se realizará una cada dos meses hasta completar el proyecto), Avanza Fibra se posiciona como el primer operador de la Región de Murcia tanto por hogares disponibles como por la presencia en sus poblaciones. Además de Lorca, San Javier, Beniaján, Torreagüera, Los Garres, El Palmar y Molina de Segura, cuenta ya en Murcia con Abarán, Alhama de Murcia, Torres de Cotillas, Calasparra, Puente Tocinos y Mula. En un mes estarán disponibles Moratalla, Santomera, Totana, Cieza, Bullas, Caravaca, Sangonera la Verde, Alguazas, La Alberca, Santo Ángel, Algezares y Archena. A estas redes se suman también las de San Juan de Alicante, Orihuela, Monforte del Cid, Villena y Muchamiel.

