La seguridad y la comodidad son fundamentales en el calzado en hostelería, según Azules de Vergara Comunicae

lunes, 13 de mayo de 2019, 17:16 h (CET) Azules de Vergara sostiene que la comodidad es siempre fundamental en la ropa de trabajo, pero no debe primar sobre la seguridad, mucho más importante en el desempeño de labores que requieren esfuerzo físico continuo, como sucede en el sector de la hostelería Al igual que el resto de la indumentaria, el calzado juega un papel determinante en el desempeño de las funciones propias de los trabajadores de este sector.

Se trata de la ropa que tendrá que aguantar el peso del cuerpo durante la jornada laboral, teniendo en cuenta que es un trabajo en el que el tiempo sentado es mínimo.

Los cocineros y camareros componen un colectivo en el que los pies sufren el agotamiento de la actividad por las tareas propias asociadas a ella: el constante movimiento, la celeridad y la búsqueda por el máximo agrado del cliente son algunos de los factores que más entran en juego a la hora de escoger la ropa de trabajo.

Los materiales del interior del calzado y la suela son los aspectos que más se tienen en cuenta para garantizar la máxima comodidad y seguridad del trabajador que busca adquirir ropa de trabajo en Madrid, aunque existen otros que deben estar claros para acertar en la elección:

Se debe buscar siempre la mayor calidad en el calzado, con materiales resistentes que aseguren el aguante durante largas jornadas en el establecimiento.

Por supuesto con cualidades transpirables y amplia capacidad de absorción de la humedad.

Los interesados en comprar indumentaria de trabajo también deben atender a la forma de los pies y del tipo de pisado que se realiza.

Evitar las costuras, ya que son el motivo principal de la aparición de heridas y el roce de los pies al andar.

Propiedades antideslizantes: uno de los riesgos siempre presentes en la actividad hostelera son los resbalones, que se pueden dar por cualquier factor del trabajo.

El entorno de trabajo también debe tenerse en cuenta, ya que existen distintas modalidades de trabajo dentro de la hostelería que pueden requerir una u otra opción de calzado.

El diseño no tiene que estar enfrentado a las prestaciones de seguridad y comodidad de estos artículos. Azules de Vergara es una reconocida empresa proveedora de ropa de trabajo, con la mejor indumentaria laboral, sea del sector que sea, que garantiza la máxima comodidad y seguridad para los momentos de alta actividad en el ambiente de trabajo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.