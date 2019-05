La pérdida de peso, uno de los beneficios destacados de la crioterapia, según Cryosense

Con múltiples ventajas a diferentes niveles, la crioterapia se ha consolidado como uno de los métodos de mejora del aspecto físico de las personas que se someten a este tratamiento, como la pérdida de peso, según apuntan desde Cryosense La venta de máquinas de crioterapia ha crecido en los últimos años para abastecer a numerosos clientes que quieren corregir distintos problemas físicos, entre ellos el sobrepeso, ya que se ha descubierto la eficacia de la crioterapia para conseguir reducir el peso tras varias sesiones.

Los resultados obtenidos de experiencias de usuarios que buscaban reducir su peso han sido realmente satisfactorios, gracias a la acción del frío extremo sobre el cuerpo de los usuarios que se introducen en la cabina.

¿Cómo consigue la crioterapia que una persona adelgace?

La exposición a temperaturas de entre -150 y -180ºC durante un periodo de unos tres minutos consigue que el organismo, el cual trata de mantener una temperatura estable de 36-37ºC, busque mecanismos para regularizar su estado, en este caso con la quema de grasas para alcanzar la temperatura idónea para el cuerpo humano.

En el caso de este tratamiento, las grasas que más actúan son la marrón o parda, que es la responsable de la pérdida de volumen que se desea.

Como el trabajo para la quema de grasas no sería suficiente con una sola sesión, los especialistas recomiendan combinarlas en varias fases para que la acción del frío repercuta con más eficacia en la pérdida de peso.

Además de la quema de grasas, se logra tonificar la piel a través de la aplicación de frío, así como una circulación sanguínea más efectiva.

La eliminación de la grasa localizada, la reducción de toxinas acumuladas, la estimulación de la circulación sanguínea, la disminución de la celulitis o los efectos anti-flacidez son algunos de los resultados más notables que se pueden conseguir con los tratamientos de crioterapia.

Dieta equilibrada y ejercicio físico, clave para conseguir el objetivo

No obstante, los expertos de Cryosense recuerdan que, para conseguir el resultado deseado, estas sesiones se deben combinar con un ejercicio físico regular y una alimentación sana y equilibrada; en caso de que no se siga un programa deportivo rutinario y una dieta saludable, la aplicación de frío con nitrógeno líquido no tendrá ningún efecto sobre la pérdida de peso.

