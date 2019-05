Fuerte crecimiento en el marketing de salud, informa Avanza Comunicación Comunicae

lunes, 13 de mayo de 2019, 16:29 h (CET) El 34% de los usuarios usan las redes sociales para buscar información sobre la salud, tanto para la prevención como para el conocimiento de que es lo que se puede tener ante unos determinados síntomas La importancia del marketing de salud

El marketing de salud es de gran utilidad para mantener una buena comunicación entre pacientes y profesionales. Es por ello que las clínicas y centros médicos se han dado cuenta de que llevar una buena estrategia de marketing de salud, ofrece unos resultados positivos logrando obtener una mayor satisfacción de los clientes y mayores ganancias.

Los usuarios y pacientes demandan información de la salud. Un 34% de los usuarios usan las RR.SS con este fin. Una forma que tienen los centros de salud de resolver estas dudas, es a través del marketing de salud y de las RR.SS, dando así una respuesta profesional, haciendo frente a aquella dada por cualquier otro usario sin verdaderos conocimientos médicos.

Un canal ideal para resolver dudas o simplemente para recabar información, son las redes sociales. La figura del Community Manager Especialista en el sector de la salud, hace que los centros sanitarios aporten contenido de calidad para los pacientes y que capten la atención de los usuarios.

También se ha venido observando en los últimos años, un aumento considerable de los usuarios que realizan búsquedas relacionadas con el “sector de la salud” en los búscadores como Google.

Esto ofrece muchas posibilidades a los centros de salud que aun no hayan apostado por esta “digitalización”, o para aquellas que quieren profesionalizar este área de negocio. Siendo muy goloso tambíen una buena estrategia de posicionamiento web.

Cambios en las formas de interactuar de los centros sanitarios privados

Se viene observando también, el aumento de clínicas y centros sanitarios presentes en las redes sociales y que hacen uso de estas. Los esfuerzos ya no solo se quedan en la activación de la red social y en la creación de algún contenido de vez en cuando. Ahora la creación de contenido se lleva a cabo periodicamente y bajo una misma línea estratégica.

Estas redes sociales las usan los centros sanitarios más actualizados como medio de comunicación con los usuarios.

Incluso algunas empresas sanitarias han creado plataformas propias para la atención de pacientes. Toda una forma de personalizar y apostar por la digitalización del marketing de salud.

Sabiendo la importancia que tiene el social media de salud en las estrategias de los centros sanitarios, Avanza Comunicación propone 3 características a tener muy en cuenta, si se desea llevar a cabo un trabajo profesional.

Hacer más participe al personal médico: Esto es darle a ellos la posibilidad de contestar a determinadas preguntas médicas. Dejando todo lo referente a información, funcionamiento y otras áreas del centro al community manager.

Que exista una comunicación continua y ágil. Respuesta rápida

Entender que estos canales han de funcionar como un canal fluido y rápido. Mientras los e-mails pueden ser respondidos 24 horas después, en todo lo referente a las redes sociales se entiende que es casi instantaneo.

Compartir fotos del día a día, del equipo.

Humanizar la clinica o centro de salud. Mostrar el trabajo diario que realizan los profesionales. Hacer ver por las redes sociales que los trabajadores son personas normales, simpáticas y cordiales.

El marketing de salud está viviendo un buen momento. Por ello, es ahora la ocasión de marcar diferencias respecto a la competencia, de obtener una opinión favorable en internet y mostrar un servicio de calidad.

Este es un artículo de marketing de salud para la Agencia de Marketing de Salud de Madrid, Málaga y Marbella, Avanza Comunicación. Esta Agencia de Marketing Digital es también especialista en marketing turístico y marketing inmobiliario.

Para saber más, se pone a disposición este número de teléfono y esta dirección email.

Dirección: Paseo Marítimo Ciudad de Melilla, 3 bajo, 29016 – Málaga

Teléfonos: 952 225 396

Web: https://www.avanzacomunicacion.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.