Mary Pérez, la voz del mar

Mary, desde “Activistas animalistas de la Costa”, de Argentina, habéis conseguido, mediante vuestras constantes protestas frente al acuario Mundo Marino, visibilizar no sólo en Argentina sino internacionalmente el suplicio de los animales del mar (en el caso de Mundo Marino, orcas y delfines, corrígeme si me equivoco y usan algún tipo de animal más) en los diminutos acuarios, operando varias veces al día en funciones de payaso para públicos humanos donde hay niños...



Mundo Marino tiene en sus espectáculos, no solo animales marinos, sino que ha incluido cabras, cerdos, burros, papagayos, nutrias, especies de la fauna autóctona, exótica, silvestre, inclusive perros de la calle. Todos han sido entrenados para bailar al ritmo de sus explotadores.



Mundo Marino titula a una de estas representaciones “El arca de Noé” pretendiendo realizar un “paralelismo simbólico” en su teatralización con animales. Se autodenomina en escena “salvador de las especies en peligro de extinción”.





Mundo Marino es una empresa que comenzó en el 79, asesorada por Sea World, compañía estadounidense dedicada a la captura de animales marinos para su utilización en espectáculos. Desde entonces creció su comercio como atractivo turístico. Luego necesitó animales más destacados, capturó orcas.



Crecieron las demandas del público por mayor divertimento y la empresa desarrolló negocios secundarios (no por esto menos onerosos) que surgieron de la cría, reproducción, venta de material genético y animales.



Háblanos de la orca Kshamenk. Sé que lleva casi 30 años cautivo, deprimido; que algunos expertos aventuran que sería posible su traslado a un lugar de bienestar y arrancarlo de su tortura actual y, quizá, posteriormente, si su salud es buena, su ansiada liberación de nuevo al mar. ¿Qué podemos esperar de su presente y de su futuro?





Kshamenk lleva 27 años en cautiverio, fue capturado en el año 92, se calcula que para ese entonces contaba con cinco años de edad.



Ha sido desde su encarcelamiento muy difícil para él y para sus defensores, sortear la ilegitimidad de las versiones dadas por parte del acuario acerca de su origen, farsas que lo confinaron en el tiempo, negándole la posibilidad de volver al mar.



El acuario declaró que la orca macho fue encontrada varada en una bahía cercana y que la trasladaron a modo de rescate a sus instalaciones. Las versiones no oficiales, por parte de quienes participaron en el plan de caza, relataron un varamiento forzado y sangriento, ya que las difíciles maniobras de captura y traslado realizadas desde los barcos de Mundo Marino, ocasionaron la muerte de otras dos orcas del grupo familiar que acompañaba a la orca más pequeña, Kshamenk.



La empresa contó con la anuencia de la Municipalidad de La Costa, de la prensa y la ventaja de que aún no existían leyes que prohibieran la captura de cetáceos, así obtuvo la guardia de Kshamenk.



Desde entonces fue entrenado para el show, esclavizado en una diminuta pileta de cemento y preso de una red de simulaciones, mentiras y silencios bien pagados.



Con el correr de los años, científicos y otras entidades afines al oceanario, dictaminaron que Kshamenk no podría ser trasladado fuera del acuario por riesgos de contaminación, de contagio, sin mencionar los “riesgos” de una vida en cautiverio. La parcialidad de estos informes demuestra que no deberían considerarse respetables.



Si bien expertos del exterior opinan que Kshamenk podría ser un buen candidato para intentar una recuperación, nunca obtuvo una investigación "seria" que evaluara sus reales posibilidades de ser rehabilitado. Kshamenk no cuenta con la ética profesional de científicos que su vida merece. Estos no están dispuestos a confrontar con una empresa multimillonaria, ni con errados y viejos paradigmas que fomentaron (bajo la excusa de conservación) tráfico de animales y desnaturalización de especies.



Kshamenk necesita un bufete de abogados animalistas, que de modo privado, lo defiendan, apelen por él.



Kshamenk depende del inminente avance de la ley, de pasos firmes y contundentes. Nada está dicho aún.



Uno de vuestros actos de protesta más singulares, es el denominado “abrazo”. Os colocáis muchos activistas cogidos de la mano rodeando el acuario, para que le llegue vuestra presencia y amor a la orca allí dentro prisionera.





“El abrazo” no fue planeado por nuestra agrupación, fue organizado por el Sr. Roberto Bubas, guarda fauna de la Prov. de Chubut en el 2014, famoso por su trabajo con orcas salvajes durante años. Él fue quien llevó adelante ese activismo y quien logró persuadir a los presentes para contactar en esa oportunidad con la orca cautiva, resaltando la capacidad de la especie para conectar con humanos.



Fue uno de los primeros activismos que se hizo en las puertas del acuario y que en particular consideré positivo, ya que logró movilizar a mi hija Dalila Lewis (entonces 15 años) a realizar un video que llevó el nombre de “El último abrazo”, abriendo así la polémica, un gran revuelo en su escuela, en estas pequeñas localidades donde vivimos, por desenmascarar a Mundo Marino, quien procuraba y continúa insistiendo en mostrarse prestigioso, en mantener hipnotizada a la gente con sus slogans de amor y respeto hacia los animales.



Tu hija Dalila Lewis es también una conocida activista. (Yo la admiro, como a ti.) Ahora cursa estudios de derecho. Los animales necesitan abogados, Mary. ¿Pero la ley estará en algún momento a la altura?





¡Los animales necesitan abogados, el planeta necesita abogados! Las leyes requieren con urgencia la misma velocidad en la que transcurren los hechos de crueldad y destrucción, para evitar la proliferación de actos mayores y hacer justicia. Las leyes sólo estarán a la altura de los acontecimientos, cuando la justicia se manifieste como virtud humana, antes no.



¿Por qué crees que, en general, la gente siente menos pena o compasión, o confiere menos importancia a los animales del mar que a los de la tierra? En el mismo animalismo, en las protestas, se suele olvidar su existencia.





Por qué se encuentra hipnotizada. Particularmente creo que la escasa vinculación que muchos tenemos con los animales marinos, la falta de propias experiencias de contacto directo, ha permitido que la desinformación invada nuestros cerebros. La manipulación emitida durante décadas por los parques marinos de todo el mundo, nos han vuelto ciegos y sordos.



SeaWorld, el monstruo padre del cautiverio, ha realizado un muy buen trabajo de sistematización, que posibilitó la réplica e imitación de iguales parques alrededor del mundo. Todos los sitios manejan un similar discurso y marketing.



Todos usan el modelo “Disney” de animales personificados, que juegan con pelotas, bailan y saludan con la cola.



El inconsciente de los niños registra animales felices, como los de las películas animadas, por el modo en que ha sido y es transmitido, no distingue que se trata de animales vivos y no felices. Crecimos con esta información.



A partir de la década del 60 funcionó este modelo, sostenido por películas, series televisivas, incluso revistas, libros y textos escolares infantiles.



Es común ver en las remeras, empapelados para las habitaciones de los niños, etc., dibujos de un lobo marino con una pelota en la trompa, de un pez en una pecera o delfines saltando a través de un aro.



Esta modalidad se encargó de incluirse, en todo lo relacionado a los niños (al igual que Disney). Se ocupó de tapar por completo el sufrimiento de los animales robados al mar, e incluso tomó prestado a su favor características de los mismos animales, como por ejemplo el uso de la famosa “sonrisa del delfín” para demostrar ante el público, que son animales felices, sin decir que la curvatura de su boca, es parte de la fisonomía del delfín.



Resultaron ser verdaderos manipuladores del alma infantil. Habrá que desprogramar esta información tan negativa y especista, darnos la posibilidad de dudar. Los acuarios son implantes mafiosos en el planeta, hay que erradicarlos.



Resulta fundamental brindarse asimismo la oportunidad para conocer a los animales marinos e informarse. Luego de los Documentales Black Fish y The Cove mucha gente comenzó a interiorizarse, donde queda a la vista la cruel industria del cautiverio.



No sé si fue desde tu agrupación, Activistas animalistas de la Costa o fue desde otra: hace unos años un grupo de defensores de los animales entró al acuario de Kshamenk, en plena función, con pancartas para protestar contra su cautiverio y calvario diario. Fueron agredidos. ¿Puedes ampliarnos información?





Activistas de la agrupación SinZoo fueron quienes irrumpieron el show de la orca Kshamenk, desplegando una bandera con la leyenda “MUNDO MARINO MIENTE”. De inmediato fueron retirados por el personal de seguridad.



Desde el acuario, mediante un comunicado, dijeron que los manifestantes fueron evacuados “para resguardar la seguridad de los demás visitantes”. Mientras, los activistas denunciaron en la comisaría junto a testigos, los detalles de cómo fueron agredidos. A Marcos “le costó un diente” y a Javi, “un fuerte golpe en la cara al ser aplastada contra el cemento del piso por la bota de un seguridad”.



Las imágenes indignantes pueden buscarse en YouTube: “Protesta y agresión en Mundo Marino”



Actualmente en Argentina se está tratando una ley que afecta a todos los animales. ¿Qué naturaleza le ves? Según creo intervendrás, en tu caso por los seres del mar, en la Cámara de Diputados de la Nación.





En el mes de marzo de este año, comenzaron debates, ante comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, a raíz de varios proyectos presentados por diputados, que implicaban una modificación y/o sustitución de la Ley Penal 14.346 “Protección contra el maltrato y crueldad animal” vigente y sancionada hace 65 años en Argentina.



Esto puso en alerta a toda la red de abogados animalistas del país, a Ong´s y agrupaciones que defienden a los animales.



El temor (entre otros) es que la Ley pierda la amplitud que les otorga a los animales como “protegidos”. Esta Ley tal como está, resguarda la vida e integridad física y psíquica de “todos los animales no humanos”.



Esta modificación no debe reducir el ámbito de aplicación y solo ocuparse de los denominados “animales domésticos, domesticables o de compañía” porque caeríamos en la desprotección y discriminación de especies, de individuos que hoy sí, podrían ser defendidos por la 14.346. Son muchos los ángulos de estudio que necesita esta reforma, para que en verdad beneficie a los animales y no a los intereses humanos.



Trataré de intervenir en futuras oratorias. Viajaría desde la Costa para asistir, exponer la problemática de los animales marinos, que no han sido mencionadas aún en los debates, mencionar antecedentes de cómo en otros países están abordando el tema. Por ejemplo en Canadá, fue modificado “el código canadiense” junto a la “Ley de protección animal en Canadá” dejando bien establecido que “la captura y la conservación de cetáceos en cautiverio” es un "delito” en su país.



En Vancouver se han establecido plazos para la rehabilitación de animales, plazos para retirar el cloro del agua de las piletas. Se prohibió la cría en cautiverio, venta de material genético y el show. Lo mismo sucedió en Francia y Ciudad de México. En Argentina tenemos dos Parques acuáticos, Mundo Marino en La Costa, Aquarium en Mar del Plata.



Considero injusto y negligente que no sean mencionados en el Congreso de la Nación al tratar la reforma de una ley que debe amparar y ampliar derechos para todos los animales.



Hace poco se te otorgó un Galardón Honorífico por tu larga actividad en el activismo, el de calle y el cultural, en favor de todos los animales. Háblanos de ello.



Fue una mención otorgada por uno de los bloques partidarios “A toda Costa” quienes desearon homenajear el pasado 8 de marzo “Día de la Mujer”, a labores destacadas de mujeres dentro de la comunidad de La Costa.



Recibí feliz la distinción en nombre de la “causa animalista, como mujer que trabaja por los “Derechos de todos los Animales”. Agradecí el micrófono que se me otorgó, el poder hablar con libertad ante tal número de presentes.



Esta consideración representó para mí un gran paso hacia adelante, impensable tiempo atrás en una comunidad como la nuestra, poder hablar de “animales” en un acto de esta índole, colmado de políticos y de prensa.



La inclusión y la valorización del activismo por los animales como “labor a resaltar” fortalecieron mi esperanza. Agradecí a todos mis compañeros activistas, porque nada podría haber hecho sola. Fuimos los primeros que tuvimos el coraje de salir con un megáfono por el pueblo, clamando por la libertad de la Orca y por los cientos de perros y gatos que sufren abandono y soledad.



La gente aplaudió muchísimo la mención, demostrando que somos muchos los que aspiramos a un cambio ético social con respecto al trato para con los animales en La Costa. Terminé mis palabras como siempre, con un fuerte grito: -

¡LIBERACION HUMANA, LIBERACIÓN ANIMAL!



¿Cuál es el futuro de la lucha animalista? ¿Qué podemos cambiar para ser más eficaces?





El triunfo.



Nos ocupará toda la vida. Somos generaciones puentes. Veremos algunos logros, no el descanso de la lucha.



Sucederá. Donemos nuestras propias capacidades, talentos que tengamos para ofrecer.



Fervientemente creo que se trata de estrategias, de planes inesperados, de cambios profundos a los que cada uno de nosotros deberá someterse para tornarse más eficaz.



Lograr “fusionar” con otros. No solo sumar o adherir a causas. Se necesita ser una “fuerza fusión”, trascender la experiencia egoica, la energía individual a la que estamos tan acostumbrados a usar.



Se trata de conquistar libertades en conjunto, por y con los animales.



La “empatía” no basta. Triunfaremos cuando logremos “fundirnos con ellos también”.



La Argentina de los caballos reventados en el suelo, partidos en dos, de arrastrar carros con basura; la argentina de los acuarios como circos romanos con gigantes del mar burlados; la argentina cada vez más delirantemente política, alejada cada vez más de lo natural. Pero también la Argentina de Storni, de Borges, de Cortázar. ¿La cultura real nunca nos salvará?





Añoro la Argentina talentosa. Pero los argentinos estamos atravesando una terrible crisis cultural, espiritual y moral. Sólo nos salvara la restauración de esos tres aspectos, pienso que esa será la cultura real a la que te refieres.



Necesitamos dar un salto consciencial que nos reconecte con nuestros propios errores. Nos salvará un profundo sinceramiento que nos duela, que nos vincule nuevamente con el amor para restablecer tanto daño cometido. Un shock que nos arroje al suelo de rodillas hasta llorar y podamos pedirles perdón a la tierra, a los animales, al mar… a la comunidad, al país.