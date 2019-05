Las mejores Apps acerca de Barcelona

La joya del Mediterráneo es una ciudad tan enormemente diversa que se han creado muchas Apps de Barcelona para sus propios habitantes. Esta ciudad está llena de lugares secretos y actividades poco convencionales, más allá de su típico circuito turístico. No en vano, uno de los lemas locales es qui no ha vist Barcelona, no ha vist cosa bona (quien no ha visto Barcelona, no ha visto cosa buena).



Apps de Transportes TMB es una herramienta muy útil para anticipar el tráfico y conocer los horarios de metro y autobuses públicos. Para los amantes del ejercicio y las bicicletas, Bicing es ideal para conseguir estaciones de alquiler. Si se requiere un vehículo más rápido como una moto scooter, Yugo está pensada para ese propósito.



Apps de ocio y deportes en Barcelona Barcelona corre es una aplicación específica para los aficionados del trote. Indica distintas rutas y recorridos de acuerdo a las metas y frecuencia de ejercicios del usuario. Existen otras Apps como Globo, Meetup e Internations, menos específicas, que ofrecen prácticamente de todo, hasta una completa guía de escorts independientes en Barcelona.



Por otra parte, FCB World es “La Biblia” de la institución deportiva más apreciada por la mayoría de los barceloneses: el Fútbol Club Barcelona. Aparte de los eventos populares, esta aplicación muestra particularidades que solo puede frecuentar un residente de la ciudad.



Lo mejor de la gastronomía al alcance de un clic En ocasiones, para los barceloneses resulta tedioso conseguir un restaurante de primer nivel que sea también económico. Pues “no todos somos turistas”. En ese sentido, Apps como ELTENEDOR y BCNRestaurantes muestran una amplia variedad de establecimientos de comida que incluyen los comentarios y recomendaciones de los usuarios. Para el ciudadano local es importante disfrutar la grandiosa gastronomía de su metrópoli sin desangrar su sueldo.



Apps de Cultura sobre Barcelona La Guía Oficial de Barcelona es un software desarrollado por catalanes, en ella se aprecian tanto las típicas opciones turísticas como las alternativas menos conocidas. Igualmente, el Ayuntamiento de la ciudad lanzó BCNPaisatge, muy precisa para conocer cada rincón de la ciudad, con mapas y calendario de eventos muy variados.



Gaudí's BCN pone a disposición del usuario todas la información y lugares relacionados específicamente con la vida y las obras de este fantástico artista. Medieval Barcelona ofrece un recorrido descriptivo muy rico por sitios históricos de la capital de Cataluña. Barcelona Desingtour es menos específica en cuanto a temática, aunque muy práctica para cualquier actividad.



“Mírame y no me toques” Los catalanes son muy recelosos de su capital, por eso otra de sus frases comunes es Mirar i no tocar. Orgullosos del ambiente sofisticado y de una oferta cultural incomparable durante todo el año. Freddy Mercury declaró sobre la ciudad: “Barcelona, qué bello horizonte como una joya en el sol. Por ti seré gaviota en tu bella mar”.