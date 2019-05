Brasil, sede de la III Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica, CIBECOM’2021 Comunicae

lunes, 13 de mayo de 2019, 11:05 h (CET) Argentina, sede de los Premios Fundacom 2020. Con la participación de más de 60 ponentes de 17 países, cierra la II Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica De la mano de Sebastián Cebrián, director de Fundacom, Hamilton Dos Santos, director general de la asociación brasileña Aberje y Alejandra Brandolini, miembro del Consejo Argentino de Relaciones Públicas, tuvo lugar la clausura de la II Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica, CIBECOM’2019. Durante el cierre se hicieron dos importantes anuncios: Argentina será la sede de los Premios Fundacom 2020 y Brasil de CIBECOM’2021. Con estos anuncios, Fundacom, la fundación para el impulso de la comunicación en español y portugués en el mundo, pone en evidencia la importancia que tiene que eventos de esta envergadura transiten por los distintos países iberoamericanos.

Más de 250 asistentes y 60 ponentes participaron en una cumbre, marcada por la calidad de los ponentes, líderes mundiales en los sectores de la tecnología, el deporte, la investigación y las administraciones públicas. Una de las conclusiones principales fue que los tres ejes temáticos que sustentaron la cumbre, la tecnología, la emoción y la adaptación, son conceptos distintos pero complementarios, sobre todo en un entorno volátil, en el que la adaptación es clave.

¿Cómo generar cambio social en la ciudadanía? Es la pregunta que todos los asistentes a CIBECOM’2019 se hicieron al comenzar la última jornada de esta Cumbre, una mesa en la que Camilo Granada, ex alto consejero presidencial del Gobierno de Colombia, Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, y Marcos Gonzalez, fundador y presidente de Corresponsables, dieron a conocer las principales claves para alcanzar dicho cambio.

Más adelante, Juan Carlos Alonso, organizador del World Pride 2017, María Isabel Grullón, directora de RRHH, Comunicación y Soporte de Negocio de Scotiabank, y Teresa Bustos, VP de Airbus Group, dieron a conocer la importancia que tiene que la Diversidad e Inclusión sea una prioridad en la agenda de los CEOS en el entorno actual. Por otro lado, Carmen López, directora general de Accenture Interactive, habló de “Comunicación y Experiencia de cliente, una fusión inevitable” y puso de relieve la muerte del consumidor, frente a la importancia de dirigirse a personas.

Zelma Acosta-Rubio, Vicepresidenta Ejecutiva de Asuntos Corporativos y Legales de Interbank y Chief Diversity Officer de Intercorp; Olga Pontes, responsable de Compliance de Odebrecht S.A e Italo Pizzolante, Socio Fundador – Pizzolante, hablaron sobre un reto creciente, Compliance en Comunicación, y dieron a conocer la importancia que tiene este factor para la reputación de la organización.

Además de esto, Justo Villafañe presentó el estudio: La visión sobre las direcciones de comunicación en Iberoamérica sobre tecnología, emoción y adaptación.

Por último, Rosalía Arteaga, presidenta de Ecuador (1997); Paula Farias, médico, consultora humanitaria y escritora; Anthony Gooch, director de Relaciones Exteriores y Comunicación de la OCDE; Dante Pesce, expresidente del Grupo de Trabajo de Empresa y Derechos Humanos de Naciones Unidas y María Victoria de Rojas, editor de Grupo Ejecutivos y partner de MARCO, pusieron en valor los Asuntos Críticos, la gestión de políticas migratorias, del acoso y de la corrupción.

CIBECOM es la principal cita internacional que permite a los directivos de habla española y portuguesa encontrar las respuestas estratégicas y conocer las tendencias de comunicación que hacen crecer a las organizaciones. Se trata de un evento bienal, organizado por Fundacom junto a las principales asociaciones iberoamericanas de comunicación, en el que se desvelan las claves de las compañías, administraciones públicas y organizaciones que mejor reinventan las relaciones con las personas en un mundo cada vez más volátil, complejo, ambiguo e incierto.

Qué es Fundacom

Fundacom es una entidad sin ánimo de lucro que cuenta con el apoyo de las principales asociaciones de comunicadores de Iberoamérica, y simboliza la unión por el impulso de la dirección de comunicación y de sus profesionales en los países de habla hispana y portuguesa. Las asociaciones que impulsan Fundacom son: Aberje y Conferp (Brasil), APCE (Portugal), Asodircom (República Dominicana), AURP (Uruguay), CICOM y PRORP (México), CECORP (Colombia), CPRP y el Círculo Dircoms (Argentina), FOCCO (Chile) y Dircom (España).

