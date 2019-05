Los acreditados vinos del Grupo Yllera Seis generaciones elaborando vinos de alta calidad, galardonados con docenas de premios internacionales Jaime Ruiz de Infante

Actualmente, la empresa está dirigida por un equipo de jóvenes profesionales capitaneados por los hermanos Marcos y Carlos Yllera.

“Podemos estar orgullosos de haber llevado el nombre a lo más alto de nuestros vinos, buscando siempre la mejor relación calidad-precio-personalidad gracias a continuas inversiones y ampliaciones en las bodegas y viñedos, parque de barricas, tecnología y enoturismo como es El Hilo de Ariadna. Y siempre con exhaustivo respeto medioambiental y seguridad alimentaria. Nuestros vinos están premiados cada año en los más importantes concursos internacionales y recibimos las mejores críticas y puntuaciones, pero la que más ilusión nos hace es el reconocimiento diario de nuestros clientes”. Afirma satisfecho Marcos Yllera, Presidente del Grupo.

Yllera Verdejo Vendimia Nocturna Afirman, con cierto orgullo en la Bodega, que es el mejor verdejo que elabora este Grupo, gracias a los frutos procedentes de la finca La Capitana cuyo viñedo data de unos 30 años, y al cuidado de su obtención. Vendimia nocturna para preservar la frescura de la uva. Maceración en frío del mosto con las pieles. Fermentación en acero inoxidable a temperatura controlada y en contacto con las Lías.

La cata Color amarillo pajizo brillante con reflejos verdosos. Aromas de fruta blanca: pera, manzana verde, ralladura de limón, pomelo y un toque anisado al final. Elegante y untuoso en boca, con cuerpo y un toque de amargor retronasal típico de la variedad verdejo. Ideal para aperitivos, pescados, ahumados, arroces caldosos, paellas, frituras malagueñas y comida japonesa.

Ficha Verdejo 100%. Denominación de origen: D.O. Rueda Temperatura de consumo: 7 - 9 ºC Graduación alcohólica: 13,5. Precio: 5,5 €. Calificación: 92.

Jesús Yllera, crianza 2015 Un homenaje a una vida dedicada al vino, de esta persona afable, vitalista, entusiasta, risueña que ha participado en la creación de este vino ensamblado de variedades de la Ribera del Duero. Sorprende por su elegancia y complejidad tras una doble selección de uva en el viñedo y en bodega; con remontados diarios para la extracción de color y control de temperatura, fermentación malolactica, clarificación, trasiegos y paso por barricas.

La cata Color rojo cereza picota oscuro, borde granate lágrima tintada. Nariz aromática con profusión de frutas negras maduras, como ciruela, mora, arándanos, notas intensas de vainilla, cacao, regaliz y tonos tostados, junto a otros matices especiados y minerales: pedernal, mina de lápiz. Potente en boca, denso, goloso, amplio y aterciopelado, con taninos maduros, buena acidez que aporta frescura. Final largo invita a dar otro sorbo. Perfecto acompañante para fiambres, cocidos montañeses y madrileños, platos de caza, carnes, pastas y quesos curados castellanos.

Ficha técnica Variedades: 75 % de Tempranillo; 23 % de Cabernet Sauvignon y 2 % de Merlot. Denominación de origen: D.O. Ribera del Duero. Viñedos viejos de 45 – 50 años. 12 meses en barrica de roble francés. Temperatura de consumo: 16 - 18 ºC. Graduación alcohólica: 14,5 vol. Precio: 19,90 €. Calificación: 94.

Enoturismo La Villa de Rueda, a 40 km. de Valladolid, alberga en su interior una gran cantidad de bodegas que se han ido perdiendo víctimas del abandono y del paso del tiempo. La familia Yllera, en un afán de recuperar la historia y tradición han rescatando estas bodegas, entrelazando unas con otras, descubriendo un auténtico laberinto.

“Y en nuestra Bodega Laberinto El hilo de Ariadna hemos reunido arte, cultura, historia, mitología y vino mediante una bella analogía entre el conocido mito del Minotauro y el mundo del vino, a través del intrincado laberinto de bodegas que recorre las profundidades de la Villa de Rueda. A lo largo de 10 salas, relacionamos un episodio o un personaje del mito con cada uno de nuestros vinos. Sólo hay que seguir "El Hilo de Ariadna" para descubrir nuevas e inolvidables experiencias.

En nuestro comedor mudéjar podrá disfrutar de una comida o cena "típica de bodega". Disponemos de una sala con capacidad para 50 personas y otra contigua para 20 personas. Realizamos presentaciones, eventos, catas de vino, reuniones y comidas/cenas en la bodega laberinto "El Hilo de Ariadna", en nuestra sala de barricas. Capacidad para 300 personas”. Señala Marcos Yllera.

Bodegas Yllera Autovía A-6, Km. 173,5 47490 – Rueda (Valladolid) Tlf: +34/983 868 097 – Fax: +34/983 868 177 www.grupoyllera.com

