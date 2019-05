El tenista español Rafa Nadal admitió que necesita "partidos difíciles" para "ir encontrando" lo que más necesita en su puesta a punto durante la época de tierra batida, y en cuyo camino ahora se topará con el griego Stefanos Tsitsipas para las semifinales del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada.



"Será otro test importante, ante uno de los mejores del mundo y que vienen ganando muchos partidos seguidos. Es un jugador joven, con desparpajo. Es de esos partidos que son una buena oportunidad para probar dónde estoy y confirmar las buenas sensaciones de hoy. Necesito partidos difíciles para ir encontrando lo que necesito", dijo Nadal en rueda de prensa tras ganar al suizo Stanislas Wawrinka en cuartos de final.



"Wawrinka venía de ganar tres partidos, los dos últimos muy buenos, y yo sabía que tenía que jugar un poco mejor y por suerte me ha salido. Es un paso adelante, he hecho cosas muy buenas, es de los días que lo he hecho mejor", comentó el balear. "Él ha jugado incómodo, en defensa es el día que mejor he estado desde hace tiempo, he sentido potencia en las piernas para que el rival sintiese que tenía que hacer un golpe mejor. Me ha faltado un poco más de golpe ganador, hacerlo sin pensar", añadió.



"Cuando uno entrena bien y se siente con mejores sensaciones, después es más fácil que las cosas salgan mejor en los partidos. Creo que he dado dos pasos adelante consecutivos, y eso me da la posibilidad de esta tercera semifinal consecutiva; que puede saber a poco por todo lo que he conseguido en esta superficie, pero no hay que olvidar lo que ha pasado", aseguró el tenista de Manacor.



"Para mí, poder completar todas las semanas, con lo que he pasado... es un paso importante. Ahora sí que estoy en un paso positivo y adecuado. Días como hoy te dan ese extra que uno necesita para seguir adelante", concluyó Nadal en su conferencia de prensa.