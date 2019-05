El Barça, sin fuelle ni liderato tras caer ante el Valencia Basket

El Barça Lassa perdió este viernes por 72-78 ante el Valencia Basket, en el último encuentro de la 31ª jornada de la Liga Endesa, cuyo liderato precisamente dejó escapar el equipo culé debido a esta mala cosecha que no pudo remediar su remontada 'interruptus' del último cuarto.



Después de dos primeros cuartos en el que ambos conjuntos se habían vigilado de cerca (14-12 y 17-18), el Valencia fabricó un parcial de 5-17 tras los vestuarios y aceleró hacia la victoria. Sin embargo, el Barça reaccionó a tiempo y de la mano de Thomas Heurtel, que acabó el partido con 18 puntos.



De esta manera, el cuadro catalán llegó a voltear la situación (de 48-56 a 67-66) y a punto estuvo de beneficiarse del cortocircuito de su rival en ataque. Sin embargo, una jugada de 3+1 de Will Thomas volvió a adelantar a los visitantes (67-70) y ya fue el punto de inflexión del que no pudieron recomponerse los blaugranas en el desenlace.



Así, el Barça perdió el 'average' particular con el equipo 'taronja' y para más inri bajó hasta la tercera posición de la Liga ACB. En su lucha con el resto de 'gallitos', los barceloneses también tienen en contra el 'average' particular con el Kirolbet Baskonia (balance de 24-7); por detrás, cuarto, sigue precisamente el Valencia (21-10).